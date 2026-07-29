Türkiye'nin 7 şehrinde çıkan orman yangınlarında son durum?

Antalya'nın Kaş, Muğla'nın Seydikemer, Yalova'nın Armutlu, Kütahya'nın Domaniç, Çanakkale'nin Ayvacık ile Balıkesir'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Kumluca'da çıkan yangına müdahale ediliyor

Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı.

Tedbir amacıyla evler tahliye edilirken, bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı

Yangında tahliye edilen evlerden bazıları yandı.

Öte yandan, yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kumluca'da iki noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçedeki ikinci yangın ise Sarıkavak Mahallesi Kartal Gölü mevkisinde çıktı. Yangına ekipler kısa sürede havadan ve karadan müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Demre'deki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kapaklı Mahallesi Hoyran mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü personeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi itfaiye ekipleri ile Finike Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangın nedeniyle yaklaşık 3 hektar makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Öte yandan, yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.

Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

Seydikemer Devlet Hastanesindeki hastalar çevre hastanelere nakledildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Muğla Seydikemer'deki yangın nedeniyle tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Fethiye'deki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale edildi.

Söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gömeç ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin 3 helikopterle havadan, 15 arazözle de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güney köyü yakınlarındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Demirköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.