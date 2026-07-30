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30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

YKS’de tercih maratonu başladı

30 Temmuz 2026, Perşembe 11:20
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi dün itibarıyla başladı.

Bu yıl 20-21 Haziran’da düzenlenen 2026-YKS’ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Adayların, tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos’ta ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapılacak.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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