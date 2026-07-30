YKS’de tercih maratonu başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi dün itibarıyla başladı.

Bu yıl 20-21 Haziran’da düzenlenen 2026-YKS’ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Adayların, tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos’ta ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapılacak. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 293

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.