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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Japonya'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

29 Temmuz 2026, Çarşamba 15:51
Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün yaşanan depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Takaiçi, güneydeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Depremde çatısı çöken ve duvarları yıkılan Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası çöken Nippon Paper Yatsuşiro Fabrikası'nda "birçok kişinin mahsur ve kayıp durumda" olduğunu belirten Takaiçi, "Halen kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve gerçekten zamana karşı yarışıyoruz. Mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz." dedi.

Kumamoto Eyalet Valiliği de depremde 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tahliyeler ve arama kurtarma

Ulusal basındaki haberlere göre, Kumamoto genelinde 450 farklı tahliye merkezinde yaklaşık 10 bin kişi barınıyor.

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) yaklaşık 4 bin 600 görevli ile 11 eyaletten 500'e yakın kolluk kuvveti arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Kumamoto'nun da yer aldığı Kyuşu bölgesinde yüksek hızlı tren (şinkansen - mermi tren) ile yerel demir yolu seferleri geçici durduruldu.

Japonya Havayolları (JAL) ve All Nippon Airways (ANA) bazı seferlerini iptal etti.

Deprem

7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde dün yerel saatle 16.27'de deprem meydana geldi. 7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi ölmüştü.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

AA

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