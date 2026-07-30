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30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

30 Temmuz 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O gün Rahman’ın izin verip sözünden râzı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.

Tâhâ Sûresi: 109

HADİS:

Kur’ân’daki her bir ayet Cennette bir derecedir ve evlerinizde bir kandildir.

Camiü’s-Sağir, No: 2995

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