Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün Rahman’ın izin verip sözünden râzı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Tâhâ Sûresi: 109 HADİS: Kur’ân’daki her bir ayet Cennette bir derecedir ve evlerinizde bir kandildir. Camiü’s-Sağir, No: 2995

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