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30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Sanayici hukuk ve ekonomik güven istiyor

30 Temmuz 2026, Perşembe 00:58
EBSO’nun anketine göre, sanayicinin en büyük beklentisi hukuki ve ekonomik güven ortamının güçlendirilmesi olurken, firmaların yüzde 62’si yılın ilk yarısında istihdamını azalttığını bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) gerçekleştirdiği Ekonomik Değerlendirme Anketi, sanayicinin yılın ilk yarısında savaşların sebep olduğu belirsizlik, yükselen maliyetler ve döviz kurundaki mevcut seyrin baskısı altında kaldığını ortaya koydu. EBSO Başkan Vekili Metin Akdaş, anket sonuçlarına göre 2026 yılının ilk yarısında işletmelerin yüzde 62’sinin çalışan sayısını azalttığını söyledi. 

Çalışan sayısını azaltan firmaların yüzde 56’sını 10 ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerin oluşturduğunu ifade eden Akdaş, üyelerin ekonomik görünüme ilişkin beklentilerinin de iyimser olmadığını dile getirdi. Ekonomi’nin haberine göre Akdaş, “Üyelerimizin yüzde 55’i 2026 yılının ikinci yarısında ekonomik koşulların daha da kötüleşeceğini öngörüyor. İyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 45 seviyesinde. Aynı dönemde yatırım planlarını hayata geçirmeyi düşünen firmaların oranı sadece yüzde 38’de kaldı” dedi.

Yüksek maliyet, düşük güven

Ankette firmalara yöneltilen 2026 yılının ilk yarısında işlerinizin olumlu gelişmesinin önündeki en önemli engel nedir sorusuna verilen cevapları da paylaşan Akdaş, işletmelerin en büyük sorununun yüksek girdi maliyetleri olduğunu söyledi. Yılın ikinci yarısına ilişkin risk algısının da benzer şekilde şekillendiğini belirten Akdaş, “Üyelerimizin yüzde 28,8’i döviz kurlarının baskılanmaya devam etmesini en büyük risk olarak görüyor. Bunu yüzde 19,1 ile yüksek kredi faizlerinin sürmesi veya artması, yüzde 15 ile iç talepteki yavaşlama izliyor” dedi.

Anket kapsamında firmalara Türkiye’nin öncelikli çözüm alanlarının da sorulduğunu aktaran Akdaş, üyelerin en fazla hukuki ve ekonomik güven ortamına dikkat çektiğini ifade etti. Akdaş, “Firmalarımızın yüzde 30’u adalet sistemine güvenin güçlendirilmesini öncelikli konu olarak görüyor. Bunu yüzde 22 ile yatırım ikliminin iyileştirilmesi, yüzde 19 ile piyasa ekonomisinin işleyişine yönelik müdahalelerden kaçınılması takip ediyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

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