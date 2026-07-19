Tarihin en gollü 3'üncülük maçıında İngiltere ilk kez dünya 3'üncüsü oldu

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük mücadelesinde İngiltere, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçta Fransa'yı 6-4 mağlup ederek dünya 3'üncüsü oldu.

Miami Stadyumu'nda oynanan mücadele hızlı başlayan taraf İngiltere oldu. 3. dakikada orta sahadan kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Declan Rice, uzaktan plase vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-1.

18. dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Rice, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Konsa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

Fransa 35. dakikada etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mbappe, 2 rakibinden sıyrılıp penaltı noktasına hareketlendi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Henderson uzanarak gole engel oldu.

37. dakikada İngiltere 3. golü buldu. Saka'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Rashford kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Maignan'dan dönen meşin yuvarlağı tekrar Rashford aldı. Rashford'un pasında Saka yakın mesafeden vurdu, savunmadan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Rashford kaptı. Bu futbolcu tekrar Saka'yı düşündü, Saka çaprazdan sert şutla topu ağlara yolladı: 0-3.

45+1. dakikada fark 4'e çıktı. Orta sahada topu kapan Rogers'ın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Saka, Theo Hernandez'e rağmen ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top köşeden filelerle buluştu: 0-4.

İkinci devreye Fransa golle başladı. 48. dakikada Olise'nin soldan ceza sahasına gönderdiği yerden ortaya hareketlenen Mbappe, karşı karşıya kaldığı pozisyonda bekletmeden vuruşunu yaptı, top kaleci Henderson'un solundan filelere gitti: 1-4.

Fransa 54. dakikada farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Mbappe'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Barcola, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 2-4.

Fransa 66. dakikada bir gol daha buldu. Olise'yle verkaç yaparak ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Mbappe, sert bir vuruyla topu kalecinin sağından filelere yolladı: 3-4.

İngiltere 85. dakikada penaltı kazandı. Gusto'nun Spence'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Valenzuela penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Saka, 87. dakikada meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-5.

90+6. dakikada Dembele farkı tekrar 1'e indirdi. Upamecano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pasta soldan ceza sahasına giren Dembele, çaprazdan sert vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 4-5.

90+8. dakikada Bellingham skoru belirledi. Soldan ceza sahasına giren yıldız oyuncu, üst üste 2 rakibinden sıyrılıp meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-6.

Karşılaşma İngiltere'nin 6-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere ilk kez dünya 3'üncüsü oldu

Fransa karşısında 6-4 kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük mücadelesi oynayan İngiltere, bu karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmişti.

1990 yılında İtalya'ya 2-1 yenilen İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

1966 yılında kupayı kazanan Ada ülkesi, son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı.

Tarihin en gollü 3'üncülük maçı

İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.

Tarihteki en gollü 3'üncülük karşılaşması, 1958 yılında Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği mücadeleydi.

Karşılaşma aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da en gollü karşılaşması oldu. Organizasyonda daha önce grup maçlarında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etmişti.

Tarihin en golcüsü Mbappe

Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan Messi'yle birlikte zirvede yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappe, İngiltere karşısında kaydettiği 2 golle Arjantinli yıldızı geride bırakarak krallık yarışında lider oldu.

Organizasyonda 10 gole ulaşan yıldız futbolcu, Fransa futbol tarihinde bir turnuvada en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Dünya Kupası tarihinde de attığı 22 golle en fazla gol kaydeden oyuncu oldu.

Arjantin'in İspanya ile oynayacağı final mücadelesinde Messi gol atamazsa, Mbappe turnuvayı, tarihin en golcü oyuncusu olarak tamamlayacak.

Didier Deschamps mağlubiyetle tamamladı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımın başındaki son maçında İngiltere karşısında 6-4'lük yenilgi yaşadı.

2012 yılında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Fransız çalıştırıcı, 14 yıl çalıştırdığı milli takımda 1 Dünya Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransa, Deschamps döneminde 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda final oynarken, 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. olarak tamamladı.

Thomas Tuchel yuhalandı

Karşılaşma öncesinde esame listeleri okunurken İngiliz taraftarlar, futbolcuların isimleri sayıldığı esnada tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

Kadronun sayılmasının ardından İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in ismi anons edilince İngiliz futbolseverler, Alman teknik adamı yuhaladı.

Arjantin'e yarı finalde elenen İngiltere'de teknik direktör Tuchel, istifa etmesi yönündeki eleştirileri yanıtsız bırakmıştı.

N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda süre alamadı

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamladı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kante'ye grup maçlarının yanı sıra eleme turlarında da şans vermedi. Fransa'nın kadrosundaki en tecrübeli isim olan Kante, oynanan 8 karşılaşmayı da yedek kulübesinden takip etti.

Fransa 1968'den bu yana ilk kez ilk devrede 4 gol yedi

İngiltere karşısında ilk yarıyı 4-0 geride tamamlayan Fransa, 58 yıl sonra oynadığı bir maçta ilk devrede kalesinde 4 gol gördü.

1968 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Yugoslavya'yla karşı karşıya gelen Fransa ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 24 Nisan 1968'de oynanan ikinci maçın ilk yarısını Yugoslavya 4-1 önde tamamlarken maçı da 5-1 kazanmıştı.

Aurelien Tchouameni: "Sonuç olarak hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Miami Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransa'da orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, takımın başında son maçına çıkan teknik direktör Didier Deschamps için maçı kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Özellikle ilk yarıda işlerin istedikleri gibi gitmediğini dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "İkinci yarıda çok daha iyi bir performans sergiledik. Ancak bu yeterli olmadı, kazanamadık. Hayal kırıklığına uğradık. Takım olarak utandığımız kesin. Kendi seviyemizde oynamadığımızı biliyorduk, gerekeni sergilemiyorduk ve bu çok daha kötü bir duruma gelebilirdi. Hocamız devre arasında olağanüstü bir konuşma yaptı ve herkesin ikinci yarıya odaklanmasını sağladı. Söylediğim gibi, durum biraz daha iyiye gitti." ifadelerini kullandı.

Devre arasında teknik direktör Deschamps'ın kendilerine gurur ve sorumluluktan bahsettiğini vurgulayan Tchouameni, "Fransa forması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledi ve biz de bunu yaptık ancak kazanamadık. Hocamızın son maçıydı. Hepimizin ona son maçında galibiyet hediye etme isteği vardı ama olmadı. Sonuç olarak hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorduk. Takımımızın bu kapasitede olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Deschamps'ın silinmez bir iz bıraktığını vurgulayan Tchouameni, şunları kaydetti:

"Kendisinin takımı bıraktığı şekil çok özel. Çok şey değişti. O bir kazanan. Bıraktığı mirası ve zaferlerini koruyacağız. Fransa halkının duygularına dokunduğunu düşünüyorum. Fransa futbol tarihindeki yeri çok önemli olacak. Yeni dönemde yeni bir hoca gelecek ve gelişmeye, kupalar kazanmaya devam edeceğiz. Takım olarak bu güce sahibiz."

Malo Gusto: “Hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi bir şekilde geleceğe odaklanmalıyız”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransa'da kanat oyuncusu Malo Gusto, ilk yarıda gösterdikleri performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Hem kendisinin hem de takımın ilk yarıdaki performansının kötü olduğunun altını çizen 23 yaşındaki futbolcu, "İkinci yarıda biraz daha dinamik olmaya çalıştık ve goller bulduk. Ancak maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Takım olarak turnuvayı iyi bir şekilde bitirmek istiyorduk. Yarı finalde elenmek bizi üzüntüye boğdu. Ancak, bu hatalardan ders alıp daha güçlü bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İngiltere maçının ardından 14 yıllık milli takım kariyerini noktalayan teknik direktör Didier Deschamps'la ilgili konuşan Gusto, şunları kaydetti:

“Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı için çok önemli işler yaptı. Takımı her zaman en üst seviyede tutmayı başardı. Elendiğimiz için üzgünüz ama bu, onun yaptıklarının değerini azaltmaz. Gelecekle ilgili ise şu an için söyleyecek çok fazla bir şeyim yok, biraz zamana ihtiyacımız var. Benim için önemli bir tecrübeydi. Tabii ki bu turnuvayı kazanmak isterdik ama olmadı. Hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi bir şekilde geleceğe odaklanmalıyız.”

Gusto, Deschamps'ın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Zinedine Zidane ile ilgili soruyu yanıtlamak için erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Jules Kounde: “Hocaya son maçında bir hikaye hediye edemediğimiz için üzgünüz”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransa'da savunma oyuncusu Jules Kounde, İngiltere karşısında ilk devreyi 4-0 geride tamamlamalarını "Kabul edilemez" olarak yorumladı.

İlk yarıda yenilen 4 golün birçok sebebi olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

“Ancak ikinci yarıdaki tepkiyi ve orada sergilediğimiz tavrı, gayreti hatırlatmak istiyorum. Çok denedik ama maalesef yeterli olmadı. Yine de ikinci yarı dürüst olmak gerekirse çok sayıda gol şansı yakaladık. Skoru eşitleyip maçı kazanabilirdik. Dünya Kupası'ndan ikinci bir mağlubiyetle ayrıldığımız ve hocaya son maçında bir hikaye hediye edemediğimiz için üzgünüz. İlk pişmanlığımız yarı finalde elenmekti. Yalan söylemeyeceğim, bugünkü zor bir maçtı. Çünkü tek bir hedef olan finale çıkmak için haftalarca hazırlanıp, sonrasında üçüncülük maçına çıkmak hiç kolay değil. Ancak yine de en iyisini yapmalıydık çünkü üçüncülük, dördüncülükten iyidir. Bir hayal kırıklığı var, çünkü genel olarak bu turnuva bize olumlu bir imaj çizdi. İnsanlar çoğu maçta bizi izlemekten keyif aldı ve bu şekilde bitirmek biraz acı verici.”

Kounde, ilk yarıda 4-0 geriye düşmelerinin ardından ikinci devrede reaksiyon gösterdiklerini vurgulayarak, "Bence bu her şeyden önce gurur meselesiydi. Bizim gibi bir takım için ilk yarıdaki skor kabul edilemez. Bence herkes, ikinci yarıda oyun seviyesini yükseltti ve bu çok daha tutarlı ve onurlu bir görüntü çizdi. Tabii bugün ikinci mağlubiyetimizle turnuvadan ayrıldığımız için üzgünüm. O yüzden durumun zor olduğunu söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Didier Deschamps hakkında konuşan Jules Kounde, şunları kaydetti:

"Fransa'yı takip edenler için milli takımın, Deschamps'ın takımın başına geçtiği andan itibaren hem sportif hem de imaj anlamında zor bir dönemden geçtiğini biliriz. Bu takımda bir sevgisizlik vardı, o bunu düzeltti ve Fransa'yı yükseltti. Çalışanlarının emeği ve oyuncuların katkısıyla bunu başardı. Özellikle 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu, minnettar olduğum bir başarıdır. Fransa'nın geleceği parlak çünkü elimizde harika bir grup ve yetenekli oyuncular var. Yeni seçimler, yeni kararlar olacak ama geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum. Bugün maçın ardından duygusal anlar yaşandı. Hocanın son maçıydı. Birlikte geçirdiğimiz yıllar ve turnuva boyunca verdiğimiz mücadele için teşekkürlerini sundu. Her şeyi mükemmel yapmasak da grup içinde birlik olduğumuzu ve iyi bir performans sergilediğimizi vurguladı. Fransa halkına keyif verdiğimizi söyledi ve önemli olanın da bu olduğunu belirtti."