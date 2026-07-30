"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Araç alırken "dijital'' bilgileri unutmayın!

30 Temmuz 2026, Perşembe 16:55
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Araç alırken sadece kaportaya, motora veya ekspertiz raporuna değil, dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç ticaretinin giderek daha fazla dijital platformlar üzerinden gerçekleştiğini belirterek, tüketicilerin artık yalnızca aracın fiziksel durumuna değil, dijital ortamda sunulan bilgi ve belgelere karşı da dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Erkoç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin alım satım süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırdığını, ancak teknolojinin sağladığı imkanların yanı sıra, yeni risk alanlarını da beraberinde getirdiğini anlattı.

Son yıllarda ikinci el araç arayışlarının, büyük ölçüde internet ortamına taşındığını aktaran Erkoç, vatandaşların ilanlarda yer alan fotoğraflar, ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profillerini daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Erkoç, tüketicilerin araç satın alma sürecinin önemli bir bölümünü dijital ortamda yürüttüğüne işaret ederek, "Bu durum, zaman ve erişim açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijital içeriklerin doğruluğunu sorgulamak da her zamankinden daha önemli hale geliyor. Araç alırken sadece kaportaya, motora veya ekspertiz raporuna değil, dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Güven sektörümüzün temel önceliklerden"

İkinci el araç ticaretinde güvenin, sektörün en önemli unsuru olduğuna dikkati çeken Erkoç, yetki belgesi sahibi, kayıtlı ve kurumsal işletmelerden yapılan alışverişlerin, tüketiciler açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Erkoç, işlemlerin kurumsal firmalar üzerinden yapılmasının önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın araç alım satım işlemlerini, yetki belgeli ve kurumsal işletmeler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Kurumsal işletmeler, hem mevzuata uygun hareket ediyor, hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması, sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir."

"Bilgi doğrulama süreçleri önem kazanıyor"

Erkoç, Türkiye'de ikinci el araç ticaretinin, her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiği dev bir ekonomik yapı oluşturduğunu, sektörün teknolojik dönüşüme uyum sağladığını ancak tüketici farkındalığının da aynı ölçüde gelişmesi gerektiğini ifade etti. Güvenli ticaretin, bilinçli tüketiciden geçtiğinin altını çizen Erkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık yeni bir döneme giriyoruz. Araç alırken yalnızca mekanik kontroller değil, bilgi doğrulama süreçleri de önem kazanıyor. Tüketicilerimizin ekspertiz, araç geçmişi sorgulaması, yetki belgesi kontrolü ve satıcı güvenilirliği gibi konuları birlikte değerlendirmesi gerekiyor."

Erkoç, ikinci el otomotiv sektöründe dijitalleşmenin gelecek yıllarda hızlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerle birlikte, güvenlik ve şeffaflık mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi önem taşıyor. Araç almak isteyenler satın almadan önce mutlaka aracın geçmiş kayıtlarını kontrol etmesi gerekiyor. Resmi kanallardan aracın hasar ve kaza geçmişi, muayene ve kilometre kayıtları gibi bilgilerine bakılması da önem taşıyor. Ayrıca sahiplik durumuna ilişkin mevcut bilgilerin kontrol edilmesi, yalnızca satıcının söylemiyle hareket edilmemesi gerekiyor."

AA

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği gece saldırılarında 13 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

    Dünyanın en iyi üniversitesi Harvard oldu - İlk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi

    FIFA'nın "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planına tepkiler büyüyor

    Gazze; İsrail, kemirgen ve parazit istilası altında!

    Araç alırken "dijital'' bilgileri unutmayın!

    Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

    ABD'de Trump'a destek yüzde 32'ye düştü

    YKS’de tercih maratonu başladı

    Hac kayıtlarında ilk gün

    Pep Guardiola, Filistinli çocukları ağırladı

    Çocuklara küresel koruma

    Sanayici hukuk ve ekonomik güven istiyor

    Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe, Sturm Graz'ın rakibi oldu

    15 Temmuz’un hukukî muhasebesi-3

    ABD dışında üretilen robotları ''ulusal güvenlik riski'' listesine eklediler

    Türkiye'nin 7 şehrinde çıkan orman yangınlarında son durum?

    Japonya'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

    BMW 8 bin kişiyi işten çıkaracak

    OpenAI: Güvenlik ihlaliyle sonuçlanan testte başka hizmetler de etkilendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sanayici hukuk ve ekonomik güven istiyor
    Genel

    Pep Guardiola, Filistinli çocukları ağırladı
    Genel

    Samsun’da okuma programı
    Genel

    Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi
    Genel

    Hac kayıtlarında ilk gün
    Genel

    YKS’de tercih maratonu başladı
    Genel

    ABD'de Trump'a destek yüzde 32'ye düştü
    Genel

    Çocuklara küresel koruma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.