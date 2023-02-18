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18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Hataysporlu Christian Atsu'nun da cansız bedenine ulaşıldı

18 Şubat 2023, Cumartesi 15:00
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Atsu'nun menajeri Nana Sechere, yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Sechere, "Tüm iyi dileklerde bulunanlara, Christian Atsu'nun cesedinin bu sabah bulunduğunu üzülerek bildirmek zorundayım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle herkese duaları ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ayrıca Sechere, Atsu'yla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada enkaz altında kalarak ölen futbolcuları Christian Atsu'nun cenazesinin memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıktığını ve üzüntülerinin tarifinin olmadığını vurgulanarak 'Seni unutmayacağız Atsu' ifadeleri kullanıldı.

Futbol camiasından başsağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Atakaş Hatayspor'un 31 yaşındaki oyuncusu Christian Atsu'nun ölmesi sebebiyle paylaşımda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'dan birçok kulüp de Christian Atsu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Chelsea'den eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

Londra kulübünden yapılan paylaşımda, "Chelsea Kulübü, Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç depremin kurbanlarından biri olduğu haberini büyük bir üzüntüyle almıştır. Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve deprem trajedisinden etkilenen herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2013 yılında Portekiz ekibi Porto'dan Chelsea'ye transfer olan ancak A takım formasını hiç giymeyen Ganalı futbolcu, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'a kiralanmıştı.

Atsu'nun kariyeri

10 Ocak 1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, profesyonel kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı.

Bu takımda sergilediği performansla dikkati çeken Atsu, 2013'te İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

Ganalı oyuncu, sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık olarak forma giydi.

2017'de Newcastle United tarafından bonservisiyle transfer edilen Christian Atsu, 2021'e kadar İngiltere Premier Lig ekibinde görev yaptı.

Geçen sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Raed'de oynayan Atsu, 2022-2023 sezonu başında ise Hatayspor'a transfer oldu.

Uzun yıllar Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Christian Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın 90+7. dakikasında serbest vuruştan kaydetmişti.

AA

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