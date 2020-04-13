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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Madrid Ronaldo’yu bekliyor

13 Nisan 2020, Pazartesi 18:30
MUNDO DEPORTİVO GAZETESİNİN YAPTIĞI ANKETE KATILAN REAL MADRİD TARAFTARLARI İTALYA’DA JUVENTUS FORMASI GİYEN CRİSTİANO RONALDO’NUN TEKRAR TAKIMA DÖNMESİNE SICAK BAKIYOR.

İspanya’dan ayrılmasından bu yana neredeyse iki yıl geçti, ancak Cristiano Ronaldo, Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez ve ortaklarının olumlu düşüncelerinde olmaya devam ediyor. Taraftar da onun gelmesini arzu ediyor. Sonuçta, Real Madrid ve Portekizli yıldız arasındaki uzun bir güzel bir hikaye var. Son zamanlarda 'Santiago Bernabeu Stadına seyirci olarak dönüşü herkesi ümitlendiriyor. Real Madrid, Leonel Messi'nin Barcelona'sıyla oynadıkları son "Clasico"  da galip gelerek hâlâ güçlü olduğunu gösterdi. 'Mundo Deportivo gazetesine göre, özellikle "blanco" kulübü Ronaldo  hakkında olumlu düşünmeye devam ediyor. Ronaldo da Milano’dan Madrid’e dönme planlarını dışlamıyor. Portekizli yıldız Madrid'i seviyor ve her zaman kapıyı açık bırakmaya çalışıyor.

Katalan gazetesi, Ronaldo ile 2016 Avrupa Şampiyonasını kazanan Portekizli savunmacı Jose Fonte'nin ifadelerini şöyle anlatıyor: "Cristiano, Madrid'i seviyor ve dönüşü için her zaman açık bir kapı bıraktı". Fonte, Real'in farklı hedefleri olduğunu söyledikten sonra, Dortmund’da oynayan genç golcü Haaland ve özellikle Fransız yıldız Mbappè’nin her zaman transfer listesinin ilk sırasında yer aldığını belirtiyor. Ancak Cristiano Ronaldo’nun da her zaman cazibesi var ve Madrid’de kimse onu unutmadı. 'Mundo Deportivo' gazetesi tarafından yapılan bir ankete cevap veren taraftarlar Ronaldo’nun Madrid’e dönüşünden yana olduklarını ifade etti. Gazete, Ronaldo ile ilgili haberlerin Barcelona taraftarları tarafından daha fazla ilgi gördüğünü de okuyucularına duyurdu.

PORTEKİZ VE İTALYA İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

İtalyan ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yardımsever kişiliği ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Portekiz'de de günden güne ölümlere neden olan corona virüsü salgını nedeniyle yıldız isim harekete geçti. Ronaldo sosyal medyada koronavirüsle mücadelede, Portekiz ve İtalyan bayraklarının renklerinde maske ile tasvir eden iki fotoğraf göndererek bir mesaj gönderdi. Ronaldo, "Dünyamız için zor bir zaman, birleşik kalmamız ve birbirimize yardım etmemiz önemlidir. Yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Ronaldo, İtalyan Kızıl Haçı için bir bağış kampanyasına katılarak Covid 19'daki savaşa katkıda bulunuyor.

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