Pogba: Irkçılığa karşı sessiz kalmayın, karşı durun

İngiltere ekibi Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini kınadı.

Pogba, "Son günlerde Minneapolis'te yaşananlar hakkında hislerimi nasıl anlatabileceğim konusunda çok düşündüm. Öfke, nefret, acı, üzüntü hissettim. Futbolda, işte, okulda, her yerde, her gün ırkçılığa maruz kalan George ve tüm siyahi insanlar için üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.Irkçılığın bir an önce sonlanması gerektiğini belirten Pogba, "Yarın ya da ertesi gün değil, bugün bitmesi gerek. Irkçılıktan kaynaklanan şiddete artık müsamaha gösterilemez. Müsamaha etmeyeceğim, müsamaha etmeyeceğiz. Irkçılık cahilliktir, sevgi erdemdir. Sessiz kalmayın. Irkçılığa karşı durun." yorumunu yaptı.