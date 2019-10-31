Süper Lig'de 10. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Galatasaray ile Rize ekibi, Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor 2 Kasım Cumartesi: 15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği 17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir 17.30 Trabzonspor-Göztepe 20.00 Antalyaspor-Beşiktaş 3 Kasım Pazar: 14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor 16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor 19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe 4 Kasım Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü AA

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