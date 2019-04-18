Süper Lig'de sona doğru: 29. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 29. haftası 19 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle: 19 Nisan Cuma: 20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20 Nisan Cumartesi: 16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) 16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Akhisar) 19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova) 19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom) 21 Nisan Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Eryaman) 16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları) 22 Nisan Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül) AA

Okunma Sayısı: 321

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.