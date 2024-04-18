38 yıllık dünya rekoru kırıldı

Avrupa şampiyonu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna, erkekler disk atmada 38 yıllık dünya rekorunu kırdı.

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Ramona kasabasında düzenlenen müsabakada 74,35 metrelik atış yapan Alekna, erkekler disk atmada Alman Jürgen Schult’a ait (74,08 metre) yaklaşık 38 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Bu arada Alekna ailesi, erkekler disk atmada tarihin en iyi üç atışından ikisini elinde bulunduruyor. Dünya rekorunun yeni sahibi Mykolas Alekna, bu derecesiyle babası Virgilijus Alekna’nın 2000 yılında ulaştığı 73,88 metreyi de geride bırakmış oldu.

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