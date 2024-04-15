Semih Şentürk'ü hatırlatıyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız santrforu Michy Batshuayi, bu sezon ligde sonradan oyuna girdiği maçlarda sarı-lacivertlilere gol katkısıyla dikkati çekiyor.

Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli takımda sonradan oyuna girerek attığı gollerle "nöbetçi golcü" diye anılan ve gol krallığı da yaşayan Semih Şentürk'ün performansını anımsatıyor.

Geçen sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinin gol yollarında en istikrarlı sezonlarını sarı-lacivertlilerde yaşıyor.

Transfer olduğu ilk sezonda tüm kulvarlarda 1860 dakika süre alan Batshuayi, takımına 20 gollük bir katkı sağlamayı başarmıştı. Söz konusu sezonda Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çift santrfor tercih edilirken, Batshuayi düzenli olarak forma şansı bulmuştu.

Belçikalı golcü, teknik direktör İsmail Kartal ile başlanan bu sezonda ise ağırlıkla yedek kalmasına karşın kariyerinin gol yollarındaki en başarılı sezonunu yaşıyor. Ligde Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun arkasında yedek forvet olarak görev yapan Batshuayi, kulübeden gelerek yaptığı gol katkısıyla takımını sırtlıyor.

Batshuayi bu sezon ligde sadece 1 maçta ilk 11'de başladı

Bu sezon Fenerbahçe ligde 32 müsabakaya çıkarken, Batshuayi bunların sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı. Söz konusu mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yenerken Belçikalı santrfor 3 golle galibiyeti getirdi.

Batshuayi, ligde kalan diğer 7 golünü ise sonradan oyuna girdiği müsabakalarda kaydetti.

Türkiye Kupası'nda bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 3 müsabakada da ilk 11'de görevlendirilen Batshuayi, burada ise 6 golle takımına katkı sağladı.

Avrupa'da da sarı-lacivertli ekip toplamda 15 maç yaparken, Batshuayi bunların 12'sinde görev aldı. Söz konusu müsabakaların 10'una ilk 11'de başlayan golcü oyuncu, 2 maç ise sonradan oyuna dahil oldu. Batshuayi, bu kulvarda da 6 gol atmayı başardı.

Dakika başına golde kariyer sezonu

Michy Batshuayi, bu sezon dakika başına attığı gol baz alındığında kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce kariyerinde en golcü sezonlarını 2017-2018'de Borussia Dortmund ve Chelsea'de, 2013-2014'te Standart Liege'de ve 2015-2016'da Marsilya'da geçiren Batshuayi, Fenerbahçe ile kariyer zirvesini gördü.

Söz konusu sezonlardan 2017-2018'de 2 bin 329 dakikada 21 gol katkısı veren Batshuayi, 110 dakikada bir gol katkısı sağladı. 2013-2014'te ise 3 bin 764 dakika süre alan golcü isim, 23 gol atarak ortalama 163 dakikada 1 gol buldu. Batshuayi, 2015-2016 sezonunda da 4 bin 150 dakikada 23 gol kaydederek 2 maçta 1 gol atmayı başardı.

Batshuayi, bu alanda en iyi dönemlerini ise Fenerbahçe'de yaşadı. Geçtiğimiz sezon 1860 dakikada 20 gol atmayı başaran Belçikalı yıldız, 93 dakikada 1 gol katkısı sağlayarak kariyerinin en başarılı performansını sergilemişti.

Deneyimli golcü, bu sezon yaptığı istatistiklerle ise geçen sezonu da geçti. Bu sezon 1516 dakika sahada kalan Batshuayi, 22 gol atarak tüm kulvarlarda 69 dakikada 1 gol katkısı vermeyi başardı.

Ligde 47 dakikada 1 gol

Michy Batshuayi, bu sezon ligde süre aldığı her 47 dakikada 1 gol buldu.

Bu sezon ligde fazla süre alamayan tecrübeli golcü, buna rağmen takımına önemli skor katkısı sundu.

Ligde şu ana dek toplamda 474 dakika süre alan Batshuayi, attığı 10 golle takımına önemli puanlar kazandırdı.

Son 6 lig maçında 5 gol

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de görev yapabildiği son 6 lig maçında 5 gol katkısı verdi.

Söz konusu müsabakalarda toplamda sadece 106 dakika sahada kalan Batshuayi, 5 gol atarken, 21 dakikada 1 gol katkısı vererek çarpıcı bir istatistiğe ulaştı.

Öte yandan Batshuayi, ligde oynadığı son 4 maçın tamamında rakip fileleri sarstı.

Golleri, puan cetveline yansıdı

Michy Batshuayi, sonradan oyuna girerek attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandırdı.

Fenerbahçe'nin daha çok gole ihtiyacı olduğu dakikalarda sahaya sürülen yıldız isim, beklentileri sonuna kadar karşılamayı da bildi.

Batshuayi, bu sezon attığı gollerle takımına direkt 15 puan kazandırmayı başardı.