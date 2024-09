Trabzonspor'da ilk 3 puan sevinci

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

6. dakikada ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan Tufan, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yerden şutunda kaleci Slowik, meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kramer, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Denswil, geriden gelerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Bardhi'nin soldan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcu gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Slowik'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

24. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Bazoer'in ceza alanı için sağ tarafından pasında arka direkte uygun durumda Adil Demirbağ, topu filelerle buluşturdu: 1-1

43. dakikada Kramer, taşıdığı topu ceza alanına doğru sokulan Pedrinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.

45. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan Nwakame'nin ortasında, Banza'nın kafa vuruşunda savunmada Kramer, yükseldiği topa elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu ters köşeye yatan kaleci Slowik'in yanından filelere yolladı: 2-1

Trabzonspor, ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarı

54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Okay Yokuşlu'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Banza'nın şutunda, top öne çıkan kaleci Slowik'in yanından filelere gitti: 3-1

67. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında arka direkte uygun durumdaki Kramer, topa kafa ile dokunamayınca konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

72. dakikada Lundstram'ın uzun pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Slowik tehlikeyi önledi.

76. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Topsuz alanda Denswil, Kramer'e iki kez arkadan yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada Umut Nayir, kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarparak auta çıktı.

89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Aleksic'in şutunda savunmadan dönen topu Pedrinho, topu uygun durumdaki Keyta'nın önüne çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere gönderdi: 3-2

90+5. dakikada ceza alanı sol tarafında yakın mesafeden Pedrinho'nu şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Şenol Güneş: "Oyunun tamamında kazanmayı hak ettik"

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, oyunun tamamında kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 maçtır kazamadıklarını, 6. maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "3 puanı hak ettik. İstekliydik başlarken, pas oyunu olumluydu, kontrolümüz de vardı, gol de bulduk. Oyunun tamamında kazanmayı hak ettik. Ama isteklerimizle kalitemizle her şey örtüştü mü derseniz evet diyemiyorum." ifadesini kullandı.

Güneş, maç bittiği zaman basit hataları görünce üzüldüğünü ancak bunları düzelteceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ama iyi tarafı daha organize daha düzenli oynadık. Geriye geldiğimiz zaman çok sayıda oyuncuyla da geliyoruz ama rakibe uzak oynuyoruz. Kenardan gelen ortalarda özellikle yediğimiz gol ve verdiğimiz pozisyonlar sıkıntı. Ama kazanarak gitmemiz önemli. Dediğim gibi kaybettiğimiz 5 maçta 2’şer puandan 10 puan kaybı, yarısını alsak konumumuz değişecekti. Umarım onları da düzeltiriz. Eksiklerini gören bir takım olarak ve oyuncuların bu emeğinin karşılığı olarak 3 puan almak önemli. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bir heyecanları olur inşallah, biraz yük atmış olur. Bu da geride kaldı, diğer 5 maç gibi 6’ncı maçta 3 puan aldık"

Güneş, aldıkları galibiyetle bir adım daha ileri gittiklerini vurgulayarak, "Şimdi Hatay maçını kazanırsak çok şeyin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ondan sonra Başakşehir, Göztepe var. Bu önümüzdeki döneme girerken maç maç gidip kazanıp moral depolarsak o moral da oyunumuza yansırsa daha iyi olur. Çünkü güven olarak bir kırılmalar oluyor, oyun içinde de oluyor." diye konuştu.

"Daha çok çok mesafemiz var"

Geçmişe göre daha iyi olduklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Bugün geçmişe göre iyiyiz ama daha çok çok mesafemiz var. O yüzden sabırsızca her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanma isteği bazen telaşı, paniği de getiriyor o da doğru değil. Sakatlıktan çıkıp daha doğrusu performans olarak tam hazır olmadığını düşündüğümüz bazı oyuncular yaş olarak da olsa Edin Visca'nın Tony’nin katkı yapması, oyuncu kalitesi önemli. Banza uyum dönemi geçiriyor, evet goller attı ama daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Muhammed Cham, yetenekli ama dağınık şu anda. O dediğim oturursa yeteneği değerlenir aksi halde çok yetenekli oyuncu var piyasada kaybolup gidebiliyor. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Emek verdik, karşılığını aldığımızda nelerin değişebileceğini biliyoruz. Bugün Draguş’u da beğendim. Bütün oyuncular istekliydiler."

Güneş, takımda sakat oyuncuların ne zaman döneceğine ve karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın durumuna ilişkin de şu şekilde bilgi verdi:

"Ozan Tufan’ın sakatlığı itme oldu, itmeyi abartamadığı için yanlış yaptı. Düştüğü zaman bileği döndü zannediyorum bir yırtık var galiba, söylenen o. Bir daha bakacaklar durumuna. Maalesef sakatlandı. İki yönlü oynayacak bir oyuncu. Toparlıyordu daha da iyi olacağını düşünüyordum ama inşallah tekrar toparlar geri döner. O tip oyuncuya ihtiyacımız var. Mesela Okay’la Lundstram daha farklı, Ozan biraz daha iki yönlü oynayan oyuncu. Muhammed Cham daha çok hücum oynayan, dripling, güçlü, koşan bir oyuncu, isteyen bir oyuncu. Bardhi biraz daha farklı. İşte bunlar arasında bir orta saha oluşturacağız. Ama takımın bütünü önemli bizim için."

Simon Banza, "Bugün aslında iyi bir mücadele oldu

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, Papara Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına, alınan 3 puanın, kulüp ve oyuncular adına çok önemli olduğunu söyledi.

Taraftarları mutlu edebilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Banza, "Ben bir santrfor oyuncusuyum, benim için gol atmak normal. Takım için elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Bugün aslında iyi bir mücadele oldu. Hem hocamız hem bizim hem herkes adına gerçekten çok mutluluk verici bir galibiyet oldu. Önümüzdeki hafta yeniden zor bir rakibe karşı oynayacağız." diye konuştu.

Banza, Şenol Güneş geldikten sonra takım içerisinde nelerin değiştiğine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Hocamız oyuncuları, saha içerisinde en iyi ve rahat şekilde mücadele etmeleri için hazırlamaya çalışıyor. Bu tabii süreç gerektiren bir durum. Bu zamanı kullandıkça hocamız takımı, takım hocamızı daha da fazla tanıma fırsatı bulacak. Trabzonspor büyük bir takım, büyük bir camia, her maçı kazanmaya çalışıyor. Biz de bu galibiyeti Trabzonspor'a armağan edebildiğimiz için çok mutluyuz."

Trendyol Süper Lig'deki kaliteli hücum oyuncularıyla olan rekabete ilişkin ise Banza, şunları söyledi:

"Türkiye en üst seviyede oynanan bir lig. Gerçekten seviye olarak üst düzey liglerden bir tanesi, mücadele her zaman olacak. Biz de hücum oyuncuları olarak her zaman gol atmaya, kazanmaya ve kazandırmaya çalışan oyuncularız. Tabii ki her maça çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız. Bu mücadele her zaman olacak, herkes takımı en üste taşıyabilmek için mücadele edecek."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-TÜMOSAN​​​​​​​ Konyaspor maçını değerlendirdi.

Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının camianın sabrını taşırdığını belirten Doğan, "Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı." ifadelerini kullandı.