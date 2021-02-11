Virdimiz Risale-i Nur’dur

Kenan Bal: “İsmi azam olan altı esmayı günlük 171 kez vird yapmalı mıyız? Üstad tek olarak (sekineden hariç) bu virdi yapmış mıdır?”

Beş Cihetle İbadet

İhlâs Risalesinin son kısmında Üstad Hazretleri’nin “Bir kısım kardeşlerime hususî bir mektuptur” notuyla bir mektubu vardır. Mektup şu cümleyle başlıyor:

“Yazıda usanan ve ibadet ayları olan Şuhur-u Selâsede sair evrâdı, beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim.”

Risale-i Nur’un beş cihetle ibadet sayılması meselesinin açıklanmasını isteyen talebelerine, Bediüzzaman’ın açıklaması, aynı mektubun haşiyesinde şöyle aktarılmıştır:

“Bu kıymetli mektupta Üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır:

1- En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı manen mücahede etmektir. 2- Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3- Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4- Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5- Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır.” (Rüşdü, Hüsrev, Re’fet)1

Altı İsmi Tadat Etmek

Üç aylar gibi, bütün ümmetin, namazdan oruca, evrattan ezkâra, cüzlerden münacatlara hatimlere kilitlendiği ve başka meşguliyetlere ara verdiği bir ibadet mevsiminde evrad, ezkâr ve münacat adına yaptıklarımız, Risale-i Nur adına yaptıklarımızdan daha fazla feyze medar değildir.

Dahası, Risale-i Nur adına yaptıklarımız, evrad, ezkâr ve münacat adına yaptıklarımıza nazaran beş kat daha feyiz verici ve beş kat daha ibadet niteliği taşıyan bir değerdedir.

Üstad Hazretleri, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azam olan Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddus olan altı ismi Otuzuncu Lem’a’da açıklamıştır. 2 Burada altı isim tek tek ele alınarak, altmış yetmiş sayfalık bir tefsir yapılmıştır ki, bu ders, yani Otuzuncu Lem’a bu altı ismi vird yaparak 171 kez tekraren okumaktan beş kat daha feyizlidir, beş kat daha ibadet niteliğindedir.

Başka bir ifadeyle, bu altı ismi vird edinerek her gün binlerce defa tekrar etmekle, Otuzuncu Lem’a’yı bir kez okumaya nazaran daha ileri bir feyiz almış olmayız. Bizim için Otuzuncu Lem’a’yı az anlayarak okumak bile burada açıklanan altı ismi vird yapmaktan daha ileri bir feyiz kaynağıdır.

İkinci Sıraya Koyamayız

Risale-i Nur’un diğer sayfaları da öyledir. Evrad ve ezkâr okumaya nazaran beş kat daha feyze medardır, beş cihetle ibadettir.

Evrad, ezkâr, münacat ve cüz hatimleri kişinin kendi nefsini kurtaran bir gayrettir. Ama gerek Otuzuncu Lem’a, gerekse Risale-i Nur’un diğer metinleri kendi nefsimizle beraber, insanlığı kurtaran bir mahiyet taşıyor. Çünkü Risale-i Nur iman ilmidir. Çünkü iman ilmi insanlığın doğrudan ahiretini kurtarmaya dönük derslerdir. Çünkü İ’caz-ı Kur’ânın ma- nevî lemaatından olan Risale-i Nur metinleri, şu dalâlet vadisinde imansızlığa güçlü bir merhem özelliğini taşıyorlar. 3 Çünkü Peygamber Efendimiz (asm), senin elinle bir kişinin bile imana gelmesini dünya servetinden daha önemli saymıştır.

Bu gün sokaklarımız, evlerimiz ve kalplerimiz yangın yeri gibidir. İnsanımız iman zaafından kavruluyor. Evrad ve ezkâr çeken ehl-i tarik kardeşlerimiz çok vardır. Bir Nur Talebesinin Risale-i Nurlar’ı daha çok okuyarak imanını tezyin, tahkim ve takviye etmesi sadece kendi nefsine değil, etrafını da tenvire dayalı bir mücahededir. Benden ve okumamdan ne olacak deme lüksümüz yoktur.

Yanlış anlaşılmasın: Evrad, ezkâr, duâ ve münacat okumayalım demiyorum. Ancak bizim virdimiz Risale-i Nur’dur. Bizim kabukta veya kışırda değil, özde, içte ve manada gözümüz olmalıdır. Risale-i Nur’dan okuduklarımızı tefekkür tadında, evrad ve ezkâr metinlerini de okuyabiliriz şüphesiz. Ancak Risale-i Nur okumayı ihmal etmemek veya ikinci sıraya koymamak kaydıyla…

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 283. 2- Lem’alar, s. 639. 3- Mektubat, s. 35.