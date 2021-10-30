Alması da, taşıması da kolay: Meraklıları için ''yeni tanzim çanta boy Risale-i Nur Külliyatı''

Yeni tanzim bu Külliyatın tanıtım spotlarında böyle deniyordu.

“Risale-i Nur yayıncılığının öncüsü” sıfatını haiz Yeni Asya Neşriyat’tan (YAN) yepyeni, sade mi sade bir külliyat versiyonu bir müddettir ders kürsülerini süslüyor: “Yeni tanzim çanta boy Risale-i Nur Külliyatı...”“Sade”den kastımız elbette “ilâvesiz” veya daha doğru bir tabirle “orijinal” oluşu. Yani başlangıçtaki o sadelik...

Evet, yayıncının (YAN) ne bir “ön söz”üne, ne de eserin müellifinin “biyografi”sine yer verilmeyen, üstelik ne sonunda, ne de sayfa altlarında/kenarlarında “lügatçe”si olmayan, fakat her zamanki gibi “14 kitaplı” bir versiyon söz konusu.

Elbette lügatçeli versiyonlar da çok beğeniliyor, ellerden düşmüyor. Ama Risale-i Nur’un neşrine başlandığındaki o sadelik, eski-yeni kimi Nur Talebelerinin bir hayali ve arzusu idi. Ve o bitmeyen hayal ve isteği YAN sonunda gerçeğe dönüştürdü. Önce “büyük boy”u, peşinden de—şimdi burada bahsini ettiğimiz—11,5 x 16,5 cm ebatlı “çanta boy”u yayına hazırlayıp, basıp yayımladı.

“Kabartma” baskılı plâstik kapak ve içinde normal sertlikte bir kâğıda basılı versiyon, şirin mi şirin mukavva kutuda (koli), yıllardır bu tanzimi bekleyen “meraklı”larına ve de gençlere sunuluyor.

Ve şimdi de o cezbedici kutusunda yer alan,kitapların kısa tanıtım bilgileri (alfabetik sırayla)...

Âsâ-yı Mûsa: Hz. Musa’nın (as) âsâsının sihirbazların sihirlerini yutması gibi, dinsizlik fikrini yutan, Allah’ı ve ahireti inkâr fikrini çürüten bir eser.

Barla Lâhikası: Risale-i Nur’un Barla’da neşre başla[n]dığı dönemde ilk talebelerin mektupları ve Üstad Bediüzzaman’ın bunlara verdiği cevapları içine alan bir eser.

Bediüzzaman Said Nursî – Tarihçe-i Hayatı: Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin hayat tarihçesini anlatan, çok kıymetli, kaynak bir eser.

Emirdağ Lâhikası: Bediüzzaman’ın Emirdağ’daki ikàmeti esnasında talebelerine ve onların suallerine cevaben yazdığı mektuplar.

İman ve Küfür Muvazeneleri: Bu dünyada dahi imanın mânevî bir Cennet hayatı, küfrün ise mânevî bir Cehennem azabı yaşattığının ikna edici temsillerle izah ve ispatı.

İşaratü’l-İ’câz: Birinci Dünya Savaşında cephede yazılan, Kur’ân’ın âyet, kelime ve harfleri arasındaki ince ve mu’cizevî bağlantıları ortaya koyan harika bir tefsir.

Kastamonu Lâhikası: “Risale-i Nur müellifinin Kastamonu’da talebeleriyle deruhte ettiği iman hizmeti, Risale-i Nur’un mahiyeti” gibi konuları ihtiva eden karşılıklı mektuplar.

Lem’alar: Hepimize gerekli olan hayat ve iman prensipleri. Peygamberimizin (asm) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu.

Mektubat: “Tek Allah’a iman (tevhid), Peygamber (asm) mu’cizeleri, İslâm’da reform, milliyetçilik, tasavvuf, ölüm” gibi konularda zihinleri kurcalayan suallere verilen cevaplar.

Mesnevî-i Nuriye: Risale-i Nur Külliyatının bir çekirdeği. İnsana Rabbini tanıtan yollar, nefisle mücadelesinde takip edeceği esaslar, îman hakikatlerinin özeti.

Muhakemat:“İnsan, kâinat ve edebiyat” bağlantısını tevhid ekseninde tesis eden eşsiz bir eser.

Sözler:“Allah, kâinat ve insan” münasebetlerinin, çağımız anlayışına hitap eden bir üslûpla ve Kur’ân’ın dürbünüyle anlatıldığı eşsiz bir eser.

Sikke-i Tasdik-i Gaybî: Îman ve Kur’ân hizmetinde yaşanan İlâhî ikramlar ve gaybî işaretler.

Şuâlar: Kâinattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri. Aklı ve duyguları dengeleyerek yönlendiren prensipler. Hayatımıza yön verecek esaslar...

Editör: ORHAN GÜLER