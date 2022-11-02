Yeni Asya Mersin Kitap Fuarında

22-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Mersin Kitap Fuarında yerini alan Yeni Asya Neşriyat Standı farklı kesimler tarafından yoğun ilgi gördü.

MERAL DEMİRDÖĞMEZ - MERSİN

Bu zamanda hususan Nur talebelerinin en ehemmiyetli ve en birinci vazifeleri, Risale-i Nur hakikatlerini neşretmek. Genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuk, tüm muhtaç gönüllere ulaştırabilmek. Bu noktada farklı illerde düzenlenen kitap fuarları, geniş dairelerde neşir hizmetini yapmaya vesile oluyor. 22-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Mersin Kitap Fuarında, “Gayemiz,vatan sathını bir mektep yapmaktır”, idealiyle hizmet eden ve Risale-i Nur’un “naşir-i efkarı” Yeni Asya da fuardaki yerini aldı. Maddi menfaatlerin düşünülmediği bu hizmette, asıl maksat; zihinlerde iz bırakmak, kalplere bir nebze de olsa dokunabilmekti. “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur”(Lemalar) diyen Üstadımızın bu sözünü yerine getirebilmek adına; Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş dergileri, küçük kitaplarımız ve broşürler gelen tüm misafirlerimize hediye edildi.

Fuar izlenimleri

Önce çekimser bir tavırla kitap ve Risaleleri iinceleyenler, “Sadece standı izlemeye geldim” diyenler; “dili anlaşılır olsun “ deyip, uzun uzun inceleyenler, arayış içinde olup irtibata geçmek isteyenler, özellikle çocukların verilen hediyeler karşısında gösterdikleri sevinç, fuar izlenimlerinden birkaçı sadece. Yeni Asya yazarlarından Sebahattin Yaşar ve eşi Yasemin Yaşar’ın katılımı ile imzalı kitap satışı ve çevre ilçelerden gelen misafirlerin ilgi-alakaları standımıza renk kattığı gibi; Sebahattin Yaşar’ın fuar merkezinde gençlerle söyleşisi, Yasemin Yaşar’ın hanımlara sunduğu seminer, istifadeye medar oldu. Dini eserlerin azınlıkta olduğu fuarda Yeni Asya Yayınlarının olması tavizsiz, istikrarlı yayın çizgisinde tek başına ehl-i dalalete karşı manen mücadelesini devam ettirmesi şükre vesile oldu.