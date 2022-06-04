Bir Mühim Hak Meselesi

Ferdî ve içtimâî hayatta hak kavramının manasını yitirdiği ve bu noktadaki hassasiyetlerin yeniden tazelenmesi gerektiği günümüzde, Genç Yorum dergisi haziran 2022 sayısında, kapağına “Kul Hakkı” meselesini taşıyor.

Kapak konusuyla ilgili kapak yazılarının yanında diğer köşeleriyle birlikte okurlarını bekleyen Genç Yorum dergisinde bu ay neler var? Mahmut Cemal Çakır’ın hazırladığı Haber Yorum köşesinde her zamanki gibi dünya ve Türkiye genelinden ilgi çekici haberler yer alıyor. Said Balpetek’in hazırladığı Amerikan Tavukları’nda ise ketçabın Çin’den başlayıp Amerika’ya uzanan hikayesi ve DeepFake adlı teknolojiye yer veriliyor. Kapak yazılarına geldiğimizde; Emine Tuğba Akar’ın kaleme aldığı “Bir erdemli olma biçimi: Hakkı gözetmek” yazısında kul hakkını gözetmenin insan olmanın bir gereği olduğu vurgulanıyor. Nuri Mannas’ın “Hak haktır, kulunki ayrı değil” yazısında küçük örneklerle eşyanın hakkını vermek, sonrasında kul olarak kulun hakkını bilmek ve gözetmek manalarına yer veriliyor. Cenk Çalık’ın “Sosyal medya, kul hakkı çiğnemeye perde midir?” başlıklı yazısında hadis-i şerifte “müflis” olarak tabir edilen kişinin durumuna düşmemek için sosyal hayatta olduğu gibi sosyal medyada da insanların haklarına riayet edilmesi gerektiğine değiniliyor.

Kul hakkı

Adnan Nacir, “Kul Hakları Çınlasın” yazısında kendine has üslubuyla ferdî hak ihlalinden ziyade kamu hak ihlallerini ele alıyor. Beyzanur Altınbaş, “Aile, eğitim ve kul hakkı” yazısında ise eğitimin tanımıyla birlikte kul hakkı eğitiminin çocuklara ailede küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiği ifade ediyor. Röportaj köşesinde ise Nurullah Özer, Şükrü Kalı ve Fethiye Akay’ın üniversiteli gençlerle gerçekleştirdiği “Kul Hakkı” konulu kısa röportajlar yer alıyor. Nurlu Yorum köşesinde de Risale-i Nur’da yer alan, kul hakkı meselesinin hassasiyetine dair bahisler toplanmış bulunuyor. Emine Sultan Çakır’ın hazırlamış olduğu Eskimez Yazı köşesinde “Bir röportajın hikayesi” başlığı altında yazarın Belçikalı dilbilimci Johan Vandewalle’yle yaptığı röportajın hikayesine yer veriliyor.

Kısa yazılar, şiirler, fotoğraflar

Bu ay Bilge Öğrenir’in kaleme aldığı Keçeli’nin Kitaplığı köşesinde ise Victor Pauchet’nin “Nikbin Olunuz” adlı kitabı tanıtılıyor. Kısa Yorum köşesinde ise genç kalemlerden gelen kısa yazılar yerlerini alıyor. Mahmut Kaplan’ın hazırladığı Edebî Yorum köşesinde “Divan şiirinde bahara bakışlar (3)” başlığı altında baharla ilgili beyitler inceleniyor. Şiir köşesinde ise Hasan Said Kadıoğlu’nın kaleme aldığı “Risale Akşamları” başlıklı şiir yer alıyor.

M. Fahri Utkan’ın Anlamlı Yorum köşesi için yazdığı “Tembellik” başlıklı yazıda çeşitli düşünürlerin sözleriyle birlikte tembellik kavramı inceleniyor. Erhan Akkaya’nın hazırladığı Foto Yorum köşesinde ise okurlarımızdan gelen fotoğraflar yer alıyor. Ali Hakkoymaz’ın hazırlağı Keyfince Lügat’te “Hürriyet: İnsanın ‘insan’ hali” başlığı altında hürriyetle ilgili kavramlara yeni manalar kazandırılıyor. Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Seans Arası köşesinde “Psikolojik esneklik” yazısında kişilerin yaşadıkları acı olaylardan ötürü psikolojik katılık göstermesi meselesine değiniliyor. Canet Kut’un kaleme aldığı Zihnin Çarkları köşesinde ise “Görünmek (1)” başlığı altında görmek ve görünmek felsefesi nazarlara sunuluyor.

HABER: EMİNE SULTAN ÇAKIR