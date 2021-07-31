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1 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

DÜNYANIN BUHAR KAZANI: DENİZLER

31 Temmuz 2021, Cumartesi 23:45
Can Kardeş Dergisi 379’uncu sayısında güncel bir konu ile okurlarının karşısına çıkıyor.

Kapak dosyasında, gündemde olan ve herkesin ilgiyle takip ettiği çevre sorununa dikkat çekiyor. Aynı zamanda denizlerin hem insan, hem de bütün kâinat için önemini hatırlatıyor. Arif’in Dünyası köşesinde, İsmail Tezer benzer bir yazı kaleme aldı.

Derginin sevilen karakterlerinden Arif, Dünya ve onun da içerisinde bulunduğu Güneş sistemi hakkındaki bilgileri okudukça hayret içinde kalıyor. Deniz hakkında da öğrendiği ilginç bilgileri okuyucularla paylaşıyor. “Ne Haber” köşesinde, Kübra Örnek Korkmaz’ın kapak için özel hazırladığı ilginç röportaj dergide yer alıyor. “Denizler Nefesimiz, Nefesimiz Kesilmesin” başlıklı yazıda, Marmara’nın birçok yerini kaplamış olan Müsilaj problemini Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer’den dinleyin. Bu söyleşiyi kaçırmayın.

TATİLDE NEREDE OLMAK İSTERSİN?

Renkli Düşünceler’de İnci Karaman: “Farklılıkların Ortak Tadı; Aşure” yi yazdı.

Karaman, Aşure’nin paylaşma, dayanışma, birliktelik ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu hatırlatıyor. Mikrofon Sende de Berfin Karakoyun, sokağın nabzını tuttu ve: “Tatilde nerede olmak istersin?” diye sordu. Cevaplar bir hayli ilginç... Makas Eller sayfalarında Şule Ünlü Gülgün, Evde akvaryum yapımını aşamalı olarak okurlarına gösteriyor. Haydi bakalım; makasınızı hazırlayın ve akvaryumunuzu kendiniz yapın! Hayvanlar Alemi’nin bu ayki konuğu: Denizatı... Editör İrem Demir, bu araştırma yazısında Denizatı hakkında duymadığınız bilgileri sizinle paylaşıyor.

CAN KARDEŞ’İNİZİ YANINIZDAN AYIRMAYIN!

Dergi yine dopdolu ve rengârenk. Kelime Dağarcığı’nda, “Şuâ” kelimesinin anlamını öğreniyoruz. Bahçıvanın not defterinde bu ay barış çiçeği ile tanıtılıyor! Halk arasında spaty ve yelken çiçeği olarak da bilinen bu bitki sizce neden bu kadar yaygın? Sorunun cevabını yazıda bulabileceksiniz. Vız Vız Arı, Uçan Çocuk çizgileri denizler ile ilgili yepyeni maceralarıyla sayfalarda yerini alırken, Ayşenur Özer’in yazıp çizdiği, Asya ile Zamana Yolculuk’ta uçmayı ilk deneyen havacılığın öncülerinden Endülüslü Abbas İbn Fernas ile tanışıyor. Origami, Genç Yazar Çizerler, Fenlerin Dili, Çizgilerle Kıssalar, Bulmacalar ve daha neler neler... Hepsi ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip edin! Unutmayın, tatilde en iyi dostunuz Can Kardeş Dergisi!

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