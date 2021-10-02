"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Türkiye ve Dünya Barışı için Bediüzzaman Modeli: Demokratik Hukuk Devleti

02 Ekim 2021, Cumartesi 03:29
Çalışmalarını iman temeli üzerinde milletin irşadında yoğunlaştıran; imanı akıl ve ilim ile açıklayan; demokrasiye İslâm adına sahip çıkan; ‘lâikliğin dünya ölçeğinde bir prensip olarak benimsenmesinin din için silâhlı cihad devrini kapattığı’ içtihadında bulunan; buna mukabil yeni çağda cihadın manevî, fikrî ve ekonomik bir muhteva kazandığını belirten; devletle hiçbir şekilde çatışmaya girmeyen, ama onun adına yapılan dayatmalara teslim de olmayan; her hâl ve şart altında barış ve asayişin muhafazası çağrısında bulunup şiddeti kesinlikle reddeden; din adına siyaset yapılmasını ve iktidar kavgası verilmesini asla tasvip etmeyen Bediüzzaman Said Nursî’nin hizmet modeli, Türkiye’yi hem çok büyük badirelerden korudu, hem de ülkemize çok şey kazandırdı.”

Tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/

Yukarıdaki ifadeler, “Yeni Asya” gazetesi yazarlarından Kâzım Güleçyüz’ün “Dünya Barışı İçin Bediüzzaman Modeli” isimli kitabın “Takdim” yazısından. 

Görüldüğü üzere “Risale-i Nur Külliyatı”nın, te’lif edilmiş olduğu Türkiye coğrafyası için önemini ortaya koyan tesbitlerle başlayan “takdim”in bundan sonraki kısmında da—ki “kapak yazısı”nda mevcut—mevzu-u bahis hizmet tarzının hem İslâm âlemi, hem de bütün dünya için numune-i imtisal bir model olduğu belirtiliyor. 

Eser, gazeteci-yazar Kâzım Güleçyüz’ün “Yeni Asya”daki köşesinde neşredilen yazıların konuyla ilgili derlemesinden ibaret. (Elimizdeki nüsha Aralık 2011 tarihli “ilk baskı” olup, 10,5 x 17,5 cm ebadında ve 140 sayfa—ki yakınlarda “dördüncü baskısı” da çıkmış bulunmakta.)

Kitapta kısaca, Türkiye dâhil çeşitli İslâm ülkelerinde de temsilcileri bulunan “siyasal İslâm” akımının “derde deva, sadra şifa” olmayacağı, çözümün gerçekte “din karşıtlığı”nı esas almayan “demokratik ve laik (tarafsız) cumhuriyet” modelinde olduğu; Türkiye’nin de ancak bu rol-modellikle âlem-i İslâm’a ve dolayısıyla da cihana örneklik teşkil edebileceği (ss. 91-96) kaydediliyor. 

İşte, bölümleri olmayan, birbiri peşi sıra yazıların konuşlandığı kitaptan konu başlıkları: “11 Eylül ve Risale-i Nur,” “Manevî cihad,” “Cihad ve şehitlik,” “Müsbet hareket ve güvenlik,” “Provokasyonlara karşı Peygamber metodu,” “İsrail’e karşı Filistin cihadı,” “İntihar eylemleri,” “Nurcular-İhvan, siyaset,” “Said Nursî farkı,” “Hutbe-i Şamiye mesajları,” “Kıştan bahara 100. yıl,” “Hutbe-i Şamiye’den demokratik cumhuriyete,” “Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur,” “Asıl olan sivil toplum,” “Fikir ve gönül seferberliği,” “100 yıllık kırıksız çizgi,” “Meşrûtiyetten 100 yıl sonra demokrasinin neresindeyiz?,” “Hürriyete hitap,” “Asırlık gecikme,” “Meclis-i Mebusan’dan TBMM’ye,” “Demokratik ve laik cumhuriyet,” “Çıkış yolu,” “Risale-i Nur hizmeti olmasaydı,” “Türkiye’nin şansı,” “Türkiye 2025,” “Krizleri aşabilmek için,” “Nur hareketi,” “Bir asırdır cevap bekleyen uyanış çağrısı,” “Çağın beklediği ses: Bediüzzaman,” “Ortak mücadele,” “Risale-i Nur ve Papalık...”

KAPAK YAZISI

“Son dönemde sancılı bir değişim sürecinden geçmekte olan İslâm ülkeleri, Bediüzzaman’ın peygamberî bir metot olarak yaşayış ve eserleri ile ortaya koyduğu temel ölçü ve prensiplerinden haberdar olmayışlarının sıkıntısını yaşıyorlar. Said Nursî’nin fikir ve yaklaşımları, gerek İslâm âleminin, gerekse insanlığın karşı karşıya kaldığı derin açmazları kolayca aşmalarını sağlayabilecek güç ve derinliğe sahip.”

Okunma Sayısı: 587
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı!

    En büyük hayali gerçekleşti

    MSB: Kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisine müdahale edildi

    İngiltere'deki akaryakıt krizinde son durum?

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e ''çok kuvvetli'' yağış uyarısı

    Julius ve Patapoutian 2021 Nobel Tıp Ödülünün sahibi oldu

    Vaka sayıları Türkiye genelinde arttı

    Şehit Babası, tarihi İsa Bey Camisi İmamı Taşdemir'den takdir toplayan girişim

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

    Türkiye çölleşmeye gidiyor

    Kimse mağdur olmamalı

    Uysal: Millet değerlendirmeyi sandıkta yapacak

    Johnson: Tedarik sorunu devam edecek

    Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı

    Macron'dan Cezayir'i ayağa kaldıran sözler

    Okullar kütüphane fakiri

    “Şimdi bu hak mı?”

    Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

    İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni dönemde önceliklerimiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazen “af” ve “şefkat” yanlış olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kimse mağdur olmamalı
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur hürriyetim
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Salgını önleyelim derken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birleşen Almanya daha da güçlendi
    Abdil YILDIRIM

    İman aşısına daha çok ihtiyacımız var
    Genel

    Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.