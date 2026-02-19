"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Yargı yoluyla siyasî rakipleri tasfiye

Cevher İLHAN
19 Şubat 2026, Perşembe
“Tek kişilik hükûmet”in yeniden demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tesisle toplumun rızasını almak yerine tehdit ve baskılarla milleti korkutma ve sindirme siyaseti iktidardakilerce de ikrar ediliyor.

Aslında İstanbul Başsavcısı olarak Türkiye’nin muhtelif illerinden seçilmiş muhalefete mensup belediye başkanlarını tutuklatıp haklarında hazırladığı binlerce sayfalık iddianamelerdeki isnatlar üzerinden tartışılan atanmış Adalet Bakanı’nın daha ilk günde “partili” olduğunu ilânı adaletin ne denli “siyasallaştırıldığı”nı su yüzüne çıkarıyor.

AKP genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan yeni Bakan’ın kadim bir partili gibi heyecanla partili Cumhurbaşkanına “Ak Parti iktidarının 23. döneminde, adaletin yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak, bu konuda elimizden geldiğince çalışmaya katkı sağlayacağız” temennasında bulunması “tertibi” deşifre ediyor.  

“SORUŞTURMA”YLA RAKİPLERİNİ AYAK ALTINDAN ÇEKME

Nitekim en son bir MHP Genel Başkan Yardımcısının, “Diploma davasıyla İmamoğlu’nun adaylığı gitti. Geriye Mansur Yavaş kaldı” deyip, “Mansur’u da kenara iteceksiniz. Yarın soruşturma açılınca Yavaş da ayak altından çekilecek…” çıkışı, yargıyı siyasî hesaplarda kullanma “oyunu”nu ele veriyor.  

Bu durum, Saray iktidarının seçimde partili Cumhurbaşkan’nın ya da göstereceği birinin karşısında kaybedeceği siyasî rakiplerini “tâlimatlı yargı” üzerinden “tasfiye projesi”ni resmen ifşa ediyor. “Hibrit / melez demokrasiler”de bile “ayak altından çekilme”nin millet iradesiyle olduğu gerçeği berhava edilerek yargıya fütûrsuzca “Yavaş’ı da kenara çekeceksiniz!” açık “tâlimatı”nı veriyor!

Cumhurbaşkanının parti Genel Başkanı sıfatıyla devletin uçağıyla seçim kampanyasına katıldığı, valilerin ve kaymakamların iktidar partisinin il ve ilçe başkanları gibi koşturulduğu, yine devlet imkân ve araçlarının tepe tepe kullanıldığı bir seçimin peşindeler.

“İktidara iliştirilmiş havuz medyası”ndaki onlarca “yandaş kanal”ın yanısıra TMSF’ye devredilip kayyım atanarak el konulan onlarca “özel” kanalla, partili Cumhurbaşkanı’na 58 saat, karşısındaki “millet ittifakı” adayına bütün muhalefetle birlikte 58 dakika süre veren devlet kanallarının iktidardakilerin propagandasında istimaline hazırlanılıyor.

Bütün dünyanın gözü önünde başta gelen siyasî rakibinin 35 sene önce hak kazandığı diplomasının iptalinde, sahte “gizli tanıklar”ın “duymuştum”, “demişlerdi”, “kulağıma gelmişti” ihbarlarıyla ya da şantajlarla “etkin pişmanlık”tan yararlandırılan “itirafçılar”ın iftiralarıyla sallandırılan “yargı sopası” tehdidiyle kazanma ihtimali yüksek adayların tek tek tasfiyesi operasyonu dayatılıyor.

“ZAYIF RAKİP BULMA” KOMPLOSU

Belli ki iktidar cephesi; altı yıldır kronikleşen yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun, Güney Amerika’dan angus ithal eden, “borç, faiz, döviz” kıskacındaki çökmüş ekonominin düzeleceğinden ümidini kesmiş; bu gidişle gerçekte yüzde 20’lere düşen AKP’nin, MHP’nin yanı sıra diğer ortaklarının, hatta “süreç” üzerinden kafaya alınacak DEM’in desteğine rağmen 50+1’i, Cumhurbaşkanlığı seçimini ve Meclis çoğunluğunu kazanma inancını kaybetmiş görünüyor.

Bu yüzden, ayyuka çıkan yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin, ihaleye fesad karıştırmanın hesabını verme korkusuyla canhıraş şekilde demokrasiyi ve hukuku katleden “tek adam rejimi”ni idameye çırpınıyor.

Bu “maksat”la, toplumu kutuplaştırmaya, zehirli nefret diliyle hedef aldığı muhalefeti dizayna yelteniyor. Transfer tezgâhı”nı devreye sokuyor, muhalefet partilerini birbirine düşürme ve içlerini karıştırma ifsadlarıyla güçlü rakiplerini devre dışı bıraktırma, gözüne kestirdiği zayıf rakipleri bulma, belirlediği “adaylar”la seçime girme hevesinde; bunun “komplosu”nu kuruyor.

Bunun içindir ki muhalefetin “otoriter rejim”e karşı demokratik işbirliğiyle ortak mücadelede bulunması fevkalâde ehemmiyet kazanıyor…

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

