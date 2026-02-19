Reyyan kapısına doğru

Salih Bey: “Ramazan’da oruç tutmanın ne gibi hikmetleri vardır?”

Benzersiz Ay

Rahmet ayı bugün başladı. Tüm dünyaya rahmet olsun inşallah.

Risale-i Nur’da Ramazanda oruç tutmanın hikmetlerine, “O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık deliller taşıyan ve hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân, o ayda indirilmiştir.”1 ayetinin tefsiri olarak özel bir risalede yer verilmiştir.

Çünkü Ramazan ayı çok özel bir aydır. Her zaman cömertçe veren Rabbimiz, bir miktarcık kulundan alma iradesini gösteriyor. Yemeklere karşı müstağni bir duruş!

Evet, oruç güzel bir ibadettir. Farklılığıyla, açlığıyla, sabrıyla, cömertliğiyle, diğergamlığıyla, kardeşliği öncelemesiyle, ahlakıyla, insancıllığıyla, rahmet yönüyle… Bir benzeri daha yoktur.

Hem sıhhat açısından, hem bedene perhiz ve terbiye vermesi açısından, hem ibadet açısından eşsiz bir ibadettir.

Bu ayda evlerimiz, sokaklarımız, iş yerlerimiz rahmetle dolup taşıyor. Merhamet olabildiğince yaşanıyor. Şefkat, şanına uygun şekilde olmasa da, en fazla bu ayda yaşanıyor. İnsanlar en fazla bu ayda birbirinin her haliyle ilgileniyor. Bu ayda insanlık kazanıyor!

Otofajik Süreç

Tıka basa yemek marifet değildir! Tıka basa olmasa da, sürekli yemek de marifet değildir! Bazen yemeyeceksin, yiyemeyeceksin, acıkacaksın, yemeyenleri düşüneceksin. Hem yemeğin kıymetini anlayacaksın. Hem yemeyenlerin değerini bileceksin. Hem nimetlerin büyüklüğünü öğreneceksin. Hem şükrün önemini kavrayacaksın.

Üstelik açlıkta önemli bir sıhhi değer vardır. Tıpta otofaji denen bir durumdur bu. Oruçta, vücut aç kalınca devreye girer. Otofajinin devreye girmesi için açlığın kısa sürmemesi, en az 15-20 saat kadar sürmesi gerekir. Bu durumda otofaji aktif hale gelir. Hücresel yenilenme teşvik edilir. Sağlıklı bir süreçtir.

Otofaji, vücutta bulunan hücrelerin hasarlı veya görevsiz bileşenlerini temizleyerek yenilenmesini sağlar, doğal bir süreçtir. Bu biyolojik mekanizma, hücre sağlığını korumak ve vücudu zararlı toksinlerden arındırmak için önemlidir.

Otofaji, hasar almış veya işlevini yitirmiş hücreleri sindirerek yeniden kullanılmasını sağlar. Hayatî bir süreçtir. Vücudun toksinlerini temizler. Hücre sağlığını korur. Hücrelerin bu yenilenme süreci, sağlıklı bir hayat için önemlidir. Oruç bu süreci destekler.

Otofaji esnasında, hasarlı organeller, proteinler ve toksinler, “lizozom” adı verilen hücresel bileşenler tarafından parçalanır. Böylece enerji üretimi artmış olur. Hücresel stres azalır. Bedenin bağışıklık sistemi güçlenir. Yaşlanma gecikir.

Hücreler enerji rezervlerini tükettiğinde otofaji süreci devreye girer. Orucun sağladığı açlık, tam da bu süreci destekler. Kanser gibi hastalıkların gelişim riskini azaltır. Bu süreçte hücreler yağ yakacaklarından, dolayısıyla kilo vermeye de yardımcı olur.

Bu süreç, cilt sağlığından organ fonksiyonlarına kadar vücudun tüm alanlarında olumlu etkilere yol açar.

Oruçlular Nerede?

Bu sayılanlar sadece orucun bilinebilen sıhhî faydalarından bir kaçıdır. Oruç, bunları sağlamakla beraber, bir de rahmetten gelen bir müjde taşıması ve doğrudan Allah’ın rızasını kazandırması orucun olağanüstü bir güzelliğidir. İş Reyyan kapısına kadar dayanıyor.

Yarın mahşerden sonra Cennete girerken Reyyan kapısından şu sesi işitmek oruç tutanları fevkalade onore edecektir. Peygamber Efendimiz (asm) buruyor ki:

"Cennette adına Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. “Oruçlular nerede?” diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez."2

Allah kabul etsin.

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 185.

2-Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 43; İbni Mâce, Sıyâm 1.