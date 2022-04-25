Şiirle Bediüzzaman - Yirminci bölüm

ŞİİRLE BEDİÜZZAMAN - Tevfik Boz - (Yirminci bölüm)

Hasan Paşa, Molla Said’e daveti Van’da aşiretlerin sözü geçerli Kararı verenler, valilik heyeti Molla Said sulhun elçisi, keçeli! Üstadımızdır Molla Said-i Nursi Hiç boş durmadı ve durmazdı Üstad peygamberimizin varisi Cevap verir, hiç soru sormazdı Aşiretlerin cehaleti, kan davası Hazreti Üstad aşiretleri dolaştı Hz. Üstad aşiretlerin seydası Nasihatı ile her iki aşiret barıştı Her sahada yetişmiş, rehber Vazifeli alim, her sahada arif Hizmetin neresindeyiz bizler? Hakikat açık, giydirilemez kılıf Sefahate düşenin hallerini gör Fen, felsefenin müsbeti gerek Menfinin tehlikesi bilenden sor Allah’ın yardımına başvur, O, tek. Şeker Paşa ile Mustafa Paşa; Molla Said barışması devrede Ben sen kavgası gider boşa Barış ihtiyacı, lazım her yerde Mustafa Paşa Üstad’a iltifatı, Üstad: ‘Sen namazı mı terkettin?’ Üstada vermişti, o acemi atı Cizre’deydi Mustafa’nın aşireti Molla Said uzun zaman Van’da, Tahir Paşa, gazeteleri takibe aldı Her an için Said’in gözü Kur’an’da Müstemlekât nazırı küfürde kaldı Kararı; Kur’an-ı Kerim’in imhası, İçerde mi destek buldun, hani? Kişilerin icraatı kişilerin aynası Meclise kabul ettirecek planı Kim, İngiliz Müstemlekât Nazırı Cahil; Kur’an-ı Kerim’i eline almış Hele bakın, bu cahili ve bu kafiri İçerdeki de mi himayesine almış? Sen, deccal ile mehdiyi keşfet, Maneviyatın kişi ve karanlığı Kur’an-ı Kerim’le yaşar bu ümmet İnanca yeterlidir Kur’an’ın varlığı “Kur’an sönmez, söndürülemez Ben dünyaya ispat edeceğim! Hiçbir kuvvet önüne geçemez Küfrü mutlakın belini kıracağım” Küfrü mutlak; idam ipinde asılı, Tereddüt, ‘acaba’ya yer kalmadı Düşün, yoktur boş fikrin anası aslı Müslüman toplumu hiç sarmadı Risale-i Nur mü’minlerin muhafızı Müsbet yolda nasihat eder bize Hem dini mübinin tebligatı, vaizi Allah’ın rızası kazan der; bize, size

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