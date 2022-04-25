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25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Şiirle Bediüzzaman - Yirminci bölüm

TEVFİK BOZ
25 Nisan 2022, Pazartesi
ŞİİRLE BEDİÜZZAMAN - Tevfik Boz - (Yirminci bölüm)

Hasan Paşa, Molla Said’e daveti

Van’da aşiretlerin sözü geçerli

Kararı verenler, valilik heyeti     

Molla Said sulhun elçisi, keçeli!

 

Üstadımızdır Molla Said-i Nursi

Hiç boş durmadı ve durmazdı

Üstad peygamberimizin varisi                     

Cevap verir, hiç soru sormazdı

 

Aşiretlerin cehaleti, kan davası 

Hazreti Üstad aşiretleri dolaştı

Hz. Üstad aşiretlerin seydası

Nasihatı ile her iki aşiret barıştı

 

Her sahada yetişmiş, rehber

Vazifeli alim, her sahada arif

Hizmetin neresindeyiz bizler?

Hakikat açık, giydirilemez kılıf

 

Sefahate düşenin hallerini gör

Fen, felsefenin müsbeti gerek

Menfinin tehlikesi bilenden sor

Allah’ın yardımına başvur, O, tek.

 

Şeker Paşa ile Mustafa Paşa;       

Molla Said barışması devrede

Ben sen kavgası gider boşa    

Barış ihtiyacı, lazım her yerde

 

Mustafa Paşa Üstad’a iltifatı,

Üstad: ‘Sen namazı mı terkettin?’

Üstada vermişti, o acemi atı

Cizre’deydi Mustafa’nın aşireti

 

Molla Said uzun zaman Van’da,  

Tahir Paşa, gazeteleri takibe aldı

Her an için Said’in gözü Kur’an’da

Müstemlekât nazırı küfürde kaldı

 

Kararı; Kur’an-ı Kerim’in imhası,

İçerde mi destek buldun, hani?

Kişilerin icraatı kişilerin aynası

Meclise kabul ettirecek planı

 

Kim, İngiliz Müstemlekât Nazırı

Cahil; Kur’an-ı Kerim’i eline almış

Hele bakın, bu cahili ve bu kafiri

İçerdeki de mi himayesine almış?

 

Sen, deccal ile mehdiyi keşfet,

Maneviyatın kişi ve karanlığı

Kur’an-ı Kerim’le yaşar bu ümmet

İnanca yeterlidir Kur’an’ın varlığı

 

“Kur’an sönmez, söndürülemez     

Ben dünyaya ispat edeceğim!

Hiçbir kuvvet önüne geçemez

Küfrü mutlakın belini kıracağım”

 

Küfrü mutlak; idam ipinde asılı,     

Tereddüt, ‘acaba’ya yer kalmadı

Düşün, yoktur boş fikrin anası aslı

Müslüman toplumu hiç sarmadı

 

Risale-i Nur mü’minlerin muhafızı

Müsbet yolda nasihat eder bize

Hem dini mübinin tebligatı, vaizi

Allah’ın rızası kazan der; bize, size

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