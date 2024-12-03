ŞİİR

Güle bak, sahibi kim tefekkür et, Güzelliği gör, ķokusunu alır ciğerim. Sahibi, Rabbü’l-Âlemin’dir bu nimet, Gül-ü Muhammedî Hz. Peygamber’im. Reyhana bak, çiçeğin rengi deseni, Reyhanın güzelliği sanat harikası. Sanat-ı İlâhî süslendirmiş bedeni, Tefekkür et, görünür Allah’ın turrası. Papatya çiçeğinin beyaz fistanı, Süslendirmiş, gel beni al diyor. Cenab-ı Allah’ın turrası ve nişanı, Beşerin nazarına sergileniyor. Karabaş otu şifalı bitki, biraz acı, Sakın ha kullanmayı ihmal etme Çayını yap iç, kalp hastasının ilacı, Şifa Allah’tan, içmekten vazgeçme. Menekşe, lisan-ı hâl ile konuşuyor, Lisan-ı hali zikrullah, kelâmı kadim. Bize, bana bakın tefekkür edin diyor, Tefekkür ile bizi rızana al Rabbi Rahîm.

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