Güle bak, sahibi kim tefekkür et,
Güzelliği gör, ķokusunu alır ciğerim.
Sahibi, Rabbü’l-Âlemin’dir bu nimet,
Gül-ü Muhammedî Hz. Peygamber’im.
Reyhana bak, çiçeğin rengi deseni,
Reyhanın güzelliği sanat harikası.
Sanat-ı İlâhî süslendirmiş bedeni,
Tefekkür et, görünür Allah’ın turrası.
Papatya çiçeğinin beyaz fistanı,
Süslendirmiş, gel beni al diyor.
Cenab-ı Allah’ın turrası ve nişanı,
Beşerin nazarına sergileniyor.
Karabaş otu şifalı bitki, biraz acı,
Sakın ha kullanmayı ihmal etme
Çayını yap iç, kalp hastasının ilacı,
Şifa Allah’tan, içmekten vazgeçme.
Menekşe, lisan-ı hâl ile konuşuyor,
Lisan-ı hali zikrullah, kelâmı kadim.
Bize, bana bakın tefekkür edin diyor,
Tefekkür ile bizi rızana al Rabbi Rahîm.