Tembellik nefsin tuzağı

ŞİİR

Tembellik nefsi emmare yatağı, Menfîdeki inat nefsin uşağı, Nefsini gemleyen sevapları alır, Müsbette ahlâkı hasene kalır. Hasenatın kaynağıdır iyi niyet, Kanaatlı kazançta olur bereket, Menfî kazanç kalbe açar yara, Bereketli kazancı helâlinde ara. Allah’ın nimetine tefekkür ile bak, Nimetin şükrü ise nefse uzak, Nefsin arzusuna sahip çıkma, Namazın tekrarında da bıkma. Nimetlerin sayısını Allah bilir, Güzellikleri gözleri kamaştırır, Renkleri ayrı desenleri ayrı, Siyahla beyaz kırmızı ile sarı. Risale-i Nurları oku satır satır, Hazret-i Üstad kâinatı anlatır, Dünyamız kâinatın bahçesi, Zer zevatla donanmış zerresi. Nimeti saymakla bitirilemez, Enva-i çeşit adları bilinmez, Tefekkürü öne alır kuvvetli imanı, Nefis tefekküre olmazsa mâni. Başarı benimdir verdiği cevap, Asıl sebep müsebbebü’l-esbab, Nefsi terbiye istiğfardır yolu, Nefsini terbiye edenler ne mutlu. Sahibi nefsi sorguya çekmiş, Nefis ise benliğinle inat etmiş, Açlık oldu teslim olma çaresi, İnşaallah bizde almışız o dersi.

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