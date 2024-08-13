Isparta’nın çevresi gül bahçesi
Güller bağından gelir bülbülün sesi
Gül-ü Muhammedî Zat-ı nuranidir
Resul-ü İlahi Resul-ü zişandır..
Bülbül gülü gördükçe aşka gelir
Nazenin sedası ile haber verir.
Bülbülü anlatır Hz. Bediüzzaman
Bülbüle külliye lazım şu an.
Bir bülbülün güzel sesi..
Bahçenin dili..
Güllerin neşesi..
Risale-i Nur külliyatı asrın gülü..
Nurun camiası gülün bülbülü.
Bülbüller Isparta’ya gelir..
Misafirler Üstadın külliyesinde kalır
Zikri Van’da yaptınız Isparta da olmalı.
Risale-i Nur camiası sahip çıkmalı.
İsparit Isparta’dan geldiği kanaati
Isparta’da imiş nur hizmeti..
Üstadın külliyesi hatırda kalır..
Esere Nurcular, nur camiası sahip çıkar..
Hayır sahiplerinin isimlerini Allah bilir.
Hayratları Allah’ın rızası için verilir.
Yarabbi Isparta’ya külliye nasip et.
Cennette sahiplerine olsun birer bilet.
Nurların yuvası Nur medresesi Isparta’ya gelmiş.
Külliyenin sırası Isparta’ya gelmiş.
Ya Cemilü ya Allah tesbihatını okur Nur bülbülleri.
Yüksek ses ile oku hey keçeli..
Okuyanlardan dinle hep zikrin sesi.
Gıdasını alır bedenin her zerresi.
Nasıl ceddin sesi âleme yayıldı.
Külliyenin yapılması öne alındı.
İhlasla çalışmaktır senin hakkın.
Külliyenin plan projesine bakın.
Külliyede Nurları okur ve okuturlar
Risale-i Nur’u âfâkî âleme dağıtırlar.
Isparta’ya gelirsen tefekkürle gel,
Külliyenin sırası gelmiş at bir el..
Nurun bülbüllerinin gıdası tefekkür.
Yarab! Hamd hadsiz, şükürler sana..
Külliyeyi ihsan eyle Isparta’ya…