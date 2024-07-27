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27 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Van’da Bediüzzaman Külliyesi

TEVFİK BOZ
27 Temmuz 2024, Cumartesi
ŞİİR

Van’da Bediüzzaman Külliyesi

Anlatması hoştur Van’ın şivesi

Medresetüzzehra’nın şubesi           

Van ziyaretinde külliyede kal..

 

Hayalin hasreti gerçek oldu 

Hayır sahipleri hayırı buldu

Üstadın külliyesi nurla doldu

Van ziyaretinde külliyede kal

 

On iki dairedir külliyenin içi

Bu külliye medreselerin kaçı

Nurun hizmetinde bir elçi

Van ziyaretinde külliyede kal

 

Nur cemaati davasına sadık

Ziyarete giderseniz kapısı açık

Risale-i Nur hizmeti de verir ışık

Van ziyaretinde külliyede kal

 

Hz. Üstad Van’da yirmi yıl kaldı

Risale-i Nur dersini Kur’an’dan aldı

Risale-i Nur’lar dünyaya yayıldı

Van ziyaretinde külliyede kal

 

Van’ın geçmişi epeyce sürse      

Savaş cephesi bir dile gelse

Savaşta Üstadımızı anlatsa

Van ziyaretinde külliyede kal

 

Van’ın geçmişi ise bize yakın

Siz cephede kahramanlara bakın

Van’da yirmi yılın emeği Hakkın

Van ziyaretinde külliyede kal

 

Şirket-i maneviye mensupları

Van’daki külliye hizmetin yeri

Sakın fedakarlıkta kalma geri

Van ziyaretinde külliyede kal

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