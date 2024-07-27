Van’da Bediüzzaman Külliyesi
Anlatması hoştur Van’ın şivesi
Medresetüzzehra’nın şubesi
Van ziyaretinde külliyede kal..
Hayalin hasreti gerçek oldu
Hayır sahipleri hayırı buldu
Üstadın külliyesi nurla doldu
Van ziyaretinde külliyede kal
On iki dairedir külliyenin içi
Bu külliye medreselerin kaçı
Nurun hizmetinde bir elçi
Van ziyaretinde külliyede kal
Nur cemaati davasına sadık
Ziyarete giderseniz kapısı açık
Risale-i Nur hizmeti de verir ışık
Van ziyaretinde külliyede kal
Hz. Üstad Van’da yirmi yıl kaldı
Risale-i Nur dersini Kur’an’dan aldı
Risale-i Nur’lar dünyaya yayıldı
Van ziyaretinde külliyede kal
Van’ın geçmişi epeyce sürse
Savaş cephesi bir dile gelse
Savaşta Üstadımızı anlatsa
Van ziyaretinde külliyede kal
Van’ın geçmişi ise bize yakın
Siz cephede kahramanlara bakın
Van’da yirmi yılın emeği Hakkın
Van ziyaretinde külliyede kal
Şirket-i maneviye mensupları
Van’daki külliye hizmetin yeri
Sakın fedakarlıkta kalma geri
Van ziyaretinde külliyede kal