ŞİİR

Van’da Bediüzzaman Külliyesi Anlatması hoştur Van’ın şivesi Medresetüzzehra’nın şubesi Van ziyaretinde külliyede kal.. Hayalin hasreti gerçek oldu Hayır sahipleri hayırı buldu Üstadın külliyesi nurla doldu Van ziyaretinde külliyede kal On iki dairedir külliyenin içi Bu külliye medreselerin kaçı Nurun hizmetinde bir elçi Van ziyaretinde külliyede kal Nur cemaati davasına sadık Ziyarete giderseniz kapısı açık Risale-i Nur hizmeti de verir ışık Van ziyaretinde külliyede kal Hz. Üstad Van’da yirmi yıl kaldı Risale-i Nur dersini Kur’an’dan aldı Risale-i Nur’lar dünyaya yayıldı Van ziyaretinde külliyede kal Van’ın geçmişi epeyce sürse Savaş cephesi bir dile gelse Savaşta Üstadımızı anlatsa Van ziyaretinde külliyede kal Van’ın geçmişi ise bize yakın Siz cephede kahramanlara bakın Van’da yirmi yılın emeği Hakkın Van ziyaretinde külliyede kal Şirket-i maneviye mensupları Van’daki külliye hizmetin yeri Sakın fedakarlıkta kalma geri Van ziyaretinde külliyede kal

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