ŞİİR

Manevî ortaklık meselesi, Ahirette taksimatın sırası, Hasenatını alır her üyesi, Şirket-i maneviyeye dahil ol. Risaleler her yerde okunur, Kur’ân’ın tefsiri herkes bilir, Osmanlı Türkçesi izah edilir, Şirket-i maneviyeye dahil ol. Sorsan ki iştiraklerin hani, Ortakların manevîdir imanı, Hasenat sahibi Allah’tır ğani, Şirket-i maneviyeye dahil ol. Şirket-i manaviye ortağı, Dünya yolun geçici konağı, Fânî dünya ahiretin durağı, Şirket-i maneviyeye dahil ol. Kimisi âlim kimisi ümmî, Kimi Seyyid nesli Nebevî, Paye ortak şirķet-i manevî, Şirket-i maneviyeye dahil ol. Şirketin mensubu müjde, Mü’minler dua eder bizde, Çember geniş her yerde, Şirket-i maneviyeye dahil ol. Şirket-i manevî müessese, Dünyanın ömrü pek kısa, Ahirette payını alır hisse, Şirket-i maneviyeye dahil ol. İhlâslı amel gelir başta, Mü’min nefsiyle savaşta, Küçük büyük her yaşta, Şirket-i maneviyeye dahil ol.

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