Manevî ortaklık meselesi,
Ahirette taksimatın sırası,
Hasenatını alır her üyesi,
Şirket-i maneviyeye dahil ol.
Risaleler her yerde okunur,
Kur’ân’ın tefsiri herkes bilir,
Osmanlı Türkçesi izah edilir,
Şirket-i maneviyeye dahil ol.
Sorsan ki iştiraklerin hani,
Ortakların manevîdir imanı,
Hasenat sahibi Allah’tır ğani,
Şirket-i maneviyeye dahil ol.
Şirket-i manaviye ortağı,
Dünya yolun geçici konağı,
Fânî dünya ahiretin durağı,
Şirket-i maneviyeye dahil ol.
Kimisi âlim kimisi ümmî,
Kimi Seyyid nesli Nebevî,
Paye ortak şirķet-i manevî,
Şirket-i maneviyeye dahil ol.
Şirketin mensubu müjde,
Mü’minler dua eder bizde,
Çember geniş her yerde,
Şirket-i maneviyeye dahil ol.
Şirket-i manevî müessese,
Dünyanın ömrü pek kısa,
Ahirette payını alır hisse,
Şirket-i maneviyeye dahil ol.
İhlâslı amel gelir başta,
Mü’min nefsiyle savaşta,
Küçük büyük her yaşta,
Şirket-i maneviyeye dahil ol.