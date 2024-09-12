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12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İnsan

TEVFİK BOZ
12 Eylül 2024, Perşembe
ŞİİR

Ey insan, sen alâküllihal öleceksin,

Evet, ölüp sonra dirileceksin,

Bu uzun yolculuk devam eder,

Kabrin odasına yatırılacaksın.

 

Kabirde sorguya çeker iki melek,              

Hayırları, şerleri sorarlar tek tek,                   

İki melek adları Münker ve Nekir,

Ya iltifat alır veya yeriz köstek.

 

Kabirden sonra yol devam eder,

Berzah meydanı bizleri bekler,

Bizler ince ve uzun bir yoldayız,

Her mahlûk ister hayırlı haber.

 

Acbüzzeneb çürümez bir zerre,

Görünmez büyütsen bin kere,

Kabirde cansız çıkar her cesed,

Cesede bak, hayale aç pencere.

 

Hazret-i İsrafil ise sura üfürür,

Cansız bedene ruh gönderilir,

Yol, ervah âleminden mahşere,

Bizlere lâzımdır azim ve sabır.

 

Tefekkürle aç oku Risale-i Nurları

Evet berzah âlemi toplama yeri,

Yola devam berzahtan mahşere, 

Tevbe et, amelin ile kalma geri.

 

Kulak ver nasihat dinle, ehl-i iman,

Cansız cesedlerde dolar meydan,

Mahşer âlemine gitmeye hazır ol,

Gitmeden tedbirini al ehl-i iman.

 

Haşirden evvel gelir berzah âlemi,

Yolu pek uzun gidenler çok acemi,

Yolu batak günahkârların yükü ağır,

Tevbe kapısı açık çekme şu elemi.

 

Berzahta mahşere yolculuk başlar,

Kimileri şerri bulur kimileri hayrı seçer,

Günahkârların  yolları  batak hemim,

Dine hizmet  etmişler “Ah davam!” der.

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