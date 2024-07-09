ŞİİR

Yeni Asya’nın eğilmez başı Hizmette elliyi geçmiştir yaşı Yazarları Nurlardan almış aşı Nurun hizmetinde Yeni Asya Kemiyetin keyfiyete nispette Ehemmiyeti yok, bak sadâkate Risale-i Nurdan dersi almış elbette. Nurun hizmetinde Yeni Asya İnkilab hatalarını hep söylüyor Hakkı söylemekte geri kalmıyor Basındaki hayatı davam ediyor Nurun hizmetinde Yeni Asya Nurun davası hakikat peşinde Hakkı yazanlar işlerinin başında Yeni Asya ise fitneler dışında Nurun hizmetinden Yeni Asya Nurun dâvâsında çileye razı Çok bedel ödedi basında gazi Amelin hayırlısı Allah razı Nurun ganimeti Yeni Asya Yeni Asya’nın teşhisleri doğru Kafalarda hiç kalır mı ki soru Devam et doğru yolda yürü Nurun hizmetinde Yeni Asya Yeni Asya deyip geçme sakın Zulme karşı çekti çileye bakın Bedel ödedi doğru sözdür hakkın Nurun hizmetinde Yeni Asya Doğrular gizlenmez yaz dedi İman dâvâsında çile az dedi Hakkı savunarak bedel ödedi Nurun hizmetinde Yeni Asya

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