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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Yeni Asya

TEVFİK BOZ
09 Temmuz 2024, Salı
ŞİİR

Yeni Asya’nın eğilmez başı

Hizmette elliyi geçmiştir yaşı

Yazarları Nurlardan almış aşı

Nurun hizmetinde Yeni Asya

 

Kemiyetin keyfiyete nispette 

Ehemmiyeti yok, bak sadâkate

Risale-i Nurdan dersi almış elbette. 

Nurun hizmetinde Yeni Asya

 

İnkilab hatalarını hep söylüyor

Hakkı söylemekte geri kalmıyor 

Basındaki hayatı davam ediyor

Nurun hizmetinde Yeni Asya 

 

Nurun davası hakikat peşinde

Hakkı yazanlar işlerinin başında

Yeni Asya ise fitneler dışında 

Nurun hizmetinden Yeni Asya

 

Nurun dâvâsında çileye razı

Çok bedel ödedi basında gazi

Amelin hayırlısı Allah razı

Nurun ganimeti Yeni Asya

 

Yeni Asya’nın teşhisleri doğru

Kafalarda hiç kalır mı ki soru

Devam et doğru yolda yürü

Nurun hizmetinde Yeni Asya

 

Yeni Asya deyip geçme sakın

Zulme karşı çekti çileye bakın

Bedel ödedi doğru sözdür hakkın

Nurun hizmetinde Yeni Asya

 

Doğrular gizlenmez yaz dedi

İman dâvâsında çile az dedi

Hakkı savunarak bedel ödedi

Nurun hizmetinde Yeni Asya

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