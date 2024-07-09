Yeni Asya’nın eğilmez başı
Hizmette elliyi geçmiştir yaşı
Yazarları Nurlardan almış aşı
Nurun hizmetinde Yeni Asya
Kemiyetin keyfiyete nispette
Ehemmiyeti yok, bak sadâkate
Risale-i Nurdan dersi almış elbette.
Nurun hizmetinde Yeni Asya
İnkilab hatalarını hep söylüyor
Hakkı söylemekte geri kalmıyor
Basındaki hayatı davam ediyor
Nurun hizmetinde Yeni Asya
Nurun davası hakikat peşinde
Hakkı yazanlar işlerinin başında
Yeni Asya ise fitneler dışında
Nurun hizmetinden Yeni Asya
Nurun dâvâsında çileye razı
Çok bedel ödedi basında gazi
Amelin hayırlısı Allah razı
Nurun ganimeti Yeni Asya
Yeni Asya’nın teşhisleri doğru
Kafalarda hiç kalır mı ki soru
Devam et doğru yolda yürü
Nurun hizmetinde Yeni Asya
Yeni Asya deyip geçme sakın
Zulme karşı çekti çileye bakın
Bedel ödedi doğru sözdür hakkın
Nurun hizmetinde Yeni Asya
Doğrular gizlenmez yaz dedi
İman dâvâsında çile az dedi
Hakkı savunarak bedel ödedi
Nurun hizmetinde Yeni Asya