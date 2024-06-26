ŞİİR

Tarihçe-i hayatı Bitlis’te başladı. Kur’an’ın tefsiri, kâtibine “yaz” dedi. Said’in Bediüzzaman’dır ünvanı, adı. Medrese açılışı, mevlide gel mevlide! Van ilimizde Hz. Üstad’ın mevlidi. Van’da toplam yirmi yıl kalmasıdır şahidi. Gazetede okuyun ilânı ve dâveti.. Medrese açılışı, mevlide gel mevlide! Manevî şahsiyeti onun hep gizli kaldı. Dünya hayatı, manevîyatına dardı. Rahmet-i İlahîye onu huzuruna aldı. Medrese açılışı, mevlide gel mevlide! Muamma şahsiyeti bir gün çözülür. Risale-i Nurda gizlenmiş bilen bilir. Hazret-i Mehdi desek hakikat olur. Medrese açılış, mevlide gel mevlide! İstikbal bu şahsiyeti ele alacak. Kanaat işi değil, er geç olacak. Bu bilgiye nesl-i cedid varacak. Medrese açılış, mevlide gel mevlide! Ey şirket-i manevî mensupları! Hz. Üstad vermiş müjdeli haberi. Mevlidte hissen var, kalma geri. Medrese açılışı, mevlide gel mevlide! Horhor’da ve Erek Dağı’nda izleri. Horhor çeşmesi bekliyor bizleri. Van ilimizdir, o ziyaretin yerleri.. Medrese açılışı, mevlide gel mevlide! Her yerden katılan var, maşallah! Kardeşler kucaklaşır inşaallah! Katılmayı nasib etsin Hazret-i Allah! Medrese açılışı, mevlide gel mevlide!

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