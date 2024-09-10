Vazifemiz ibadet

ŞİİR

Güzelliğin merkezi insanın başı, İsm-i Cemal tecellisi kaçtır yaşı, Allah yaratmış desenler ayrı, Cennet ise salih amellerin yeri. Hep güzellikleri yüzde toplamış, Hz. Allah güzel sima ihsan etmiş, Evet güzellik İlâhî nimeti ile dolu, Vazifemiz ibadettir Allah’ın kulu. Vücudun gıdası ağızdan verilir, Mide ambarında hazım ettirilir, Erzak dağıtan Allah’ın memuru, Şu zerre hem işçi hem müdürü. Ruhu sevdiren kim hâfız-ı beşer, Nefis mâni olmazsa hayır işler, Allah (cc) nefsi imtihana çekmiş, Nefsin şerrinden uzak dur demiş. Ruh gözün penceresinden görür, Tefekkürle kâinatın sahibini bulur, Kâinatın Sahibi, bulana kafidir yeter, Hazret-i Peygamber bize rehber. Burun çok nimetlerden koku alır, Akıntıyı dişe atar kokular kalır, Vücudun güzelliği burunla göz, Selâmla Allah’ın kelâmı güzel söz. Canlı da haber alır varsa kulak, Kimisi yakın alır kimisi uzak, Sağırların marifeti ele vermiş, Amalara yardım bizlere demiş. İnsan küçültülmüş bir kâinat, Kâinatı tarif eder Hz. Üstad, Rüyayı sadıkada ders almış, Hz. Resulullaha sahip çıkmış. “Koca kafalı”, sineklerin tabiri, Kafadan sinek yaratsan her biri, Hadsiz dille zikreder seni Ya Rabbi! İhlâslı dualar kabulün sebebi. Hep güzellikleri yüzde toplamış, Hz. Allah güzel sima ihsan etmiş, Evet güzellik İlâhî nimeti ile dolu Vazifemiz ibadettir Allah’ın kulu.

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