Bediüzzaman doğuya meşrutiyeti öğretti

Caner Kutlu, Latif Salihoğlu & XYZ Din - Bilim - Sanat #11

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde konuk Tarihçi Latif Salihoğlu. Yeni bölümde Bediüzzaman'ın doğuya yaptığı seyahatlerden yola çıkarak bu seyahatlerin neticesini konuştuk. Bu bağlamda İslam aleminde en önemli problemlerden birisi haline gelen 'tek adam' yönetimlerinin akıbetini, İslam dünyasına verdiği zararı ve Bediüzzaman'ın çözüm önerilerini değerlendirdik. Hutbe-i Şamiye ve Münazarat gibi bahsi geçen problemleri doğrudan ele aldığı eserlerden bahsettik. Yine Bediüzzaman'ın eserlerinde sıkça yer verdiği 'hürriyet', 'meşrutiyet', 'istibdat' gibi kavramları inceledik. Tarihî çerçevede Bediüzzaman'ın seyahatlerini ve neticelerini; doğu üzerindeki etkisini konuştuğumuz bu bölümü sizin de istifadenize sunuyoruz. İyi seyirler.

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