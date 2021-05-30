Bediüzzaman ve Demokrasi paneli

Yeni Asya İstanbul İl Temsilciliği tarafından organize edilen, 'Bediüzzaman ve Demokrasi' başlıklı online panelimiz gerçekleşti.
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi´yi anma etkinliğimiz yeniasya.com.tr'den, YouTube kanalımızdan ve EuroNur.tv sitemizden takip edildi.
Bediüzzaman ve Demokrasi
Moderatörlüğünü Dr. Aytekin Coşkun'un yaptığı programın açılış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik gerçekleştirdi.
Panelimizde Öğretim Üyesi - Yazar Prof. Dr. Ahmet Battal, Gazeteci Yazar Taha Akyol, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve Yazar Hasan Güneş konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Program Türkiye saati ile 15.00'te başladı. (Avrupa Saati 14.00)
Haber Merkezi