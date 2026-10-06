Diplomatik bir tepki bile veremedik

Prof. Dr. İlhan Uzgel, Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim’de düzenlenen geçit töreninde ABD, İngiltere, Fransa ve Mısır askerlerinin ilk kez birlikte yürümesini değerlendirerek, bunun yalnızca bir “gövde gösterisi” olmadığını, Doğu Akdeniz’de yıllardır kurulan stratejik ilişkilerin görünür hale gelmesi olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın Fransa, ABD, İngiltere, BAE, Mısır, İsrail, İtalya, Yunanistan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerle savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerine dikkat çeken Uzgel, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yaşadığı stratejik gerileme artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaşmıştır” dedi. Uzgel, iktidarın bu gelişmelere karşı etkili ve kalıcı bir diplomatik hamle ortaya koyamadığını savunarak, “İktidar ‘dünya lideriyiz’ masalları anlatırken, bu duruma diplomatik bir tepki bile veremedi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin askeri gücünün tek başına yeterli olmadığını belirten Uzgel, Doğu Akdeniz’de ittifaklar kurulması ve diplomatik-ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bölgedeki yalnızlığının “kader değil, tercih sonucu” olduğunu savunan Uzgel, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a da askerileşmeden uzak durma ve sorumlu siyaset izleme çağrısında bulundu.

Haber Merkezi