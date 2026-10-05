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5 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

AFAD'dan ön değerlendirme raporu: Adana’da 16 artçı deprem

05 Ekim 2026, Pazartesi 10:11
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 16 artçı deprem kaydedildi. AFAD, bölgede hasarlı yapı bulunması halinde bu yapıların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.43’te merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayınladı. Rapora göre, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından raporun hazırlandığı süre içinde büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinin, 7,114 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine bağlı Akoluk köyü olduğu belirtildi. Depremin hangi faydan kaynaklandığının ise ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarının ardından belirleneceği bildirildi.

BÖLGEDE 1900'DEN BU YANA 32 DEPREM

AFAD’ın raporunda bölgenin geçmiş deprem hareketliliğine ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre, bölgede 1900 yılından bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 deprem meydana geldi. Bu depremler arasında kaydedilen en büyük depremin büyüklüğünün 5,7 olduğu belirtildi.

Bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel deprem kaydının bulunduğu kaydedildi.

AFAD'DAN HASARLI YAPI UYARISI

Deprem sırasında kaydedilen yer hareketlerine ilişkin veriler de raporda paylaşıldı. Toplam 146 ivmeölçerden alınan verilere göre en yüksek ivme, Saimbeyli’de bulunan 0131 kodlu istasyonda doğu-batı bileşeninde 83,454 gal olarak ölçüldü.

AFAD, ön değerlendirme raporundaki bilgilerin depremi izleyen ilk bir saat içinde üretilen veriler kullanılarak hazırlandığını bildirdi. Başkanlık, bölgede hasarlı yapı bulunması halinde bu yapıların kullanılmaması uyarısında bulundu. Ankara - Anka

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