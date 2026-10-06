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6 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

İngiltere ve Galler’de “Siyonizm ırkçılıktır” önergesine kabul

06 Ekim 2026, Salı
İngiltere ve Galler’de Yeşiller Partisi üyeleri, “Siyonizm ırkçılıktır” başlıklı önergeyi kabul ederek bunu, partinin resmi politikası haline getirdi.

Yeşiller Partisinin Brighton şehrinde düzenlenen yıllık konferansında oylanan “Siyonizm ırkçılıktır” başlıklı önerge, 813’e karşı 1022 oyla kabul edildi. Önergede, siyonizmin “etno-milliyetçi Yahudi devleti”ni destekleyen bir ideoloji olarak tanımlandığı ve “tarihi Filistin’in tamamında tek demokratik Filistin Devleti” kurulmasının desteklendiği belirtildi.

Önergede, siyonizmin “diğer tüm ırkçılık biçimleri gibi ele alınması” çağrısı yapıldı. Ayrıca önergede, “Tüm Yahudiler siyonist değildir ve tüm siyonistler Yahudi değildir” ifadesi yer aldı. İngiltere’deki Yeşiller Partisi’nin aldığı karar İsrail’de geniş yankı bulurken, kararın İsrail devletinin yok edilmesini öngördüğü ileri sürüldü.

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63 bin saldırı 

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 Ekim 2023’ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria’da Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun konuya ilişkin açıklamasına göre, 3 yıllık süre zarfında İsrail askerlerinin 48 bin 174, İsrailli gaspçıların ise 14 bin 742 saldırısı kayda geçti. Söz konusu saldırılar El Halil (10 bin 840 saldırı), Ramallah-El-Bire (10 bin 594 saldırı), Nablus (10 bin 261 saldırı) ve Kudüs’te (7 bin 315 saldırı) yoğunlaştı. İsrailli gaspçıların saldırılarında 7 Ekim 2023’ten bu yana 66 Filistinli can verdi.

Ramallah - aa

AA

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