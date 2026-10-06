Google Earth Gazze’de neyi gösteremez?

ABD’li sinema oyuncusu Angelina Jolie, Google’ın uydu görüntülerine yansıyan İsrail’in Gazze’deki yıkımını paylaşarak, “Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor” dedi.

Uydu görüntüleriyle İsrail'in Gazze'deki yıkımı... - Hiroşima'daki atom bombasından 16 kat fazla patlayıcı attı Jolie, sosyal medya hesabından uydu görüntülerini paylaştığı gönderinin açıklama kısmında, “Şimdi Google Earth’ü açarak Gazze’ye yapılanı görebilirsiniz” ifadesini kullandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü bombardımanların sahada oluşturduğu ağır tahribat, Google Earth’ün güncellenen uydu görüntülerine yansımıştı. Görüntülerde, daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü, binlerce binanın yerle bir edildiği ve mahallelerin haritadan silinerek taş yığını haline geldiği açıkça görülüyor. AA

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