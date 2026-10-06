Başakşehir'de bir ortaokulda bıçaklı kavga: 8 öğrenci yaralı

Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakan Memişoğlu: 8 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum.”

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 06.10.2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca, Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. ​Karar gereğince soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır."