TÜİK’in Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Bir yanda “fon” adı altında dönen şaibeli milyarlar, diğer yanda TÜİK’in “fon’dötenli” rakamlarıyla mutfağı yakılan milyonlar... Soruyoruz: Bu enflasyon kimin enflasyonu?” dedi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Bu rakamlar kimin hayatını anlatıyor? 800 milyar TL’lik vurgun TÜİK’in enflasyon sepetinde var mı? Foncuların sepeti tıka basa dolarken, vatandaşın filesi boş kalıyor! Açık ve net söylüyoruz: Enflasyonun sebebi ne çarşıdır, ne markettir, ne de pazardır; enflasyonun sebebi bizzat bu iktidardır! Borsada 800 milyarı buhar edenler sebep; enflasyon sonuçtur. Nokta!”

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