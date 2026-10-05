İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiğini duyurdu.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiği bildirildi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Paknejad’ın istifasını duyurdu. Vekaleten Boverd atandı İran basınında yer alan haberlere göre Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini açıkladı. Tabatabai ayrıca Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını belirtti. AA

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