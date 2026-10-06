Geleneksel Bediüzzaman Mevlidi Eyüp Sultan Camii’nde

Bediüzzaman Hazretleri için Eyüp Sultan Camii’nde mevlid programı düzenlenecek. Asya Kültür ve Medeniyet Derneği, geleneksel hâle gelen Bediüzzaman Mevlidini bu yıl da İstanbul’daki tarihî Eyüp Sultan Camii’nde gerçekleştireceğini bildirdi.

Programın, 11 Ekim 2026 Pazar günü, öğle namazını müteakip başlayacağını ifade eden dernek yetkilileri, geçen yıl büyük bir katılımın olduğu Bediüzzaman mevlidine, bu yıl da ilginin büyük olmasını beklediklerini dile getirdi. Mevlid 11 Ekim Pazar Günü Programda, başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiram’ın, evliya ve asfiyanın, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ve ahirete irtihal eden Risale-i Nur talebelerinin, diğer ehl-i iman ve şehitlerin ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okunacağını, Kur’ân tilaveti ve duaların yapılacağını belirten dernek yetkilileri, “11 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan mevlidimize bütün Müslümanları davet ediyoruz” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.