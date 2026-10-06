İtalya'ya da yenilen Milli Takım üst üste 4. mağlubiyetini aldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya ile Türkiye, Renato Dall'Ara Stadyumu’nda karşılaştı. İlk yarı Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların atağında Ozan Kabak'ın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma, sağa uzanarak topu güçlükle kornere çeldi. 15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu. 17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi. 26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı 58. dakikada gelişen İtalya atağında, Doumbia, Esposito'nun ara pasıyla kaleci Uğurcan ile kaldı. Doumbia'nın yakın mesafeden şutunda Uğurcan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi. 61. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Yunus'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin sağ taraftan altıpas önüne çevirdiği topa Eren dokundu, arka direkte boşta kalan meşin yuvarlağı Aral filelere yolladı: 1-1. 64. dakikada İtalya bir kez daha öne geçti. Barella'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Calafiori topu ağlara gönderdi: 2-1. 78. dakikada Türkiye beraberlik golüne yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Yunus, geriden gelen Salih'e pasını attı. Salih'in gelişine şutunda Donnarumma meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 87. dakikada İtalya 3. golünü buldu. Romano'nun altıpas önüne çevirdiği topa Esposito ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. Karşılaşma, İtalya'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. AA

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