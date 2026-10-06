Fransa’dan Türk öğrenciye başörtüsü engeli

Galatasaray Üniversitesi’nden Erasmus programı kapsamında Fransa’nın köklü eğitim kurumlarından Sorbonne Üniversitesi’ne gitmeye hak kazanan bir öğrencinin vize başvurusu, biyometrik fotoğrafında başörtüsü bulunduğu gerekçesiyle işleme alınmadı.

Uluslararası vize standartlarına ve ICAO kriterlerine aykırı olan bu engelleme, öğrencinin akademik dönem ve burs hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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