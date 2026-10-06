Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Balığın yuttuğu Yunus’u da hatırla ki, öfkelenerek kavmini terk etmiş ve Bizim de kendisini bu yüzden bir sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı...

Enbiyâ Suresi: 87

HADİS:

İbni Ebu Evfa’dan (ra) rivayetle: “Bir topluluk Peygamberimize [ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere] zekâtını getirdiğinde onlar için şöyle dua ederdi: ‘Allah’ım, filan topluluğa rahmet eyle.’”

Camiü’s-Sağir, No: 3089