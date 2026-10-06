06 Ekim 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Balığın yuttuğu Yunus’u da hatırla ki, öfkelenerek kavmini terk etmiş ve Bizim de kendisini bu yüzden bir sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı...
Enbiyâ Suresi: 87
HADİS:
İbni Ebu Evfa’dan (ra) rivayetle: “Bir topluluk Peygamberimize [ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere] zekâtını getirdiğinde onlar için şöyle dua ederdi: ‘Allah’ım, filan topluluğa rahmet eyle.’”
Camiü’s-Sağir, No: 3089
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