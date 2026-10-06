TÜİK eylülde yıllık enflasyonu yüzde 29,73 olarak açıklarken, ENAG yüzde 46,61 hesapladı. Rakamlar arasındaki fark tartışmaları sürdürürken Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, “Bu rakamlar kimin hayatını anlatıyor?” diye sordu.

Ankara - Mehmet Kara

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları eylülde aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62 artış, ulaştırmada yüzde 35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

ENAG YÜZDE 46.61

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,10 artarken yıllık yüzde 46,61 olarak gerçekleşti. ENAG’ın verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 2,24 artmış, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 49,03 olarak hesaplanmıştı.

İTO: YÜZDE 33.55

İstanbul Ticaret Odası İstanbul’un eylül ayına ilişkin enflasyonunu 1 Ekim’de duyurdu. İTO’ya göre İstanbul’da enflasyon aylık bazda yüzde 2,11 olurken, yıllık bazda ise yüzde 33,55 olarak kaydedilmişti.

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Enflasyonun sebebi bizzat bu iktidardır

TÜİK’in Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Bir yanda “fon” adı altında dönen şaibeli milyarlar, diğer yanda TÜİK’in “fon’dötenli” rakamlarıyla mutfağı yakılan milyonlar... Soruyoruz: Bu enflasyon kimin enflasyonu?” dedi. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Bu rakamlar kimin hayatını anlatıyor? 800 milyar TL’lik vurgun TÜİK’in enflasyon sepetinde var mı? Foncuların sepeti tıka basa dolarken, vatandaşın filesi boş kalıyor! Açık ve net söylüyoruz: Enflasyonun sebebi ne çarşıdır, ne markettir, ne de pazardır; enflasyonun sebebi bizzat bu iktidardır! Borsada 800 milyarı buhar edenler sebep; enflasyon sonuçtur. Nokta!”