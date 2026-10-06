Diploması da mı sahte?

Fon skandalına adının karışmasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, bu kez tıp eğitimiyle ilgili iddialarla Meclis gündemine geldi.

İYİ Partili Turhan Çömez, Kaya’nın Mayıs 2015’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu duyurduğunu hatırlatarak, tıp öğrencisi olması gereken yıllarda ABD’de burslu eğitim gördüğünü, AKP il yönetiminde görev aldığını, Başbakanlık danışmanlığı yaptığını ve İSBAK’ta çalıştığını öne sürdü. Çömez, altı yıllık tıp eğitiminin bu görevlerle aynı dönemde nasıl sürdürüldüğünün açıklanması için ilgili bakanlıklara soru önergesi verdi. Kaya’nın 2015’te mezun olabilmesi için 2009’da tıp fakültesine başlamış olması gerektiğini belirten Çömez, 2009 yılına ait ÖSYS yerleştirme belgesinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi ve mezuniyet sonrasında mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmediğini savundu. Yeni Partili Murat Emir de Kaya’ya eğitim sürecini açıklama çağrısı yaparak, “Tıp eğitimi part-time yapılamaz” dedi. Emir, Kaya’nın Meclis’e gelerek tıp diplomasını hangi eğitim süreci sonunda aldığını açıklamasını istedi. Haber Merkezi

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