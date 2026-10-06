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6 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Said Nursi maddeci anlayışa darbe vurdu

06 Ekim 2026, Salı 02:50
Bediüzzaman Said Nursi’nin kalemiyle ve kelamıyla bu ümmetin en ön safına geçtiğini ifade eden Dr. İhsan Şenocak, “Bediüzzaman medreseyi ve mektebi cem etmiştir. Materyalizme, maddeciliğe en ciddi darbeyi o vurmuştur. Bu noktada o ilm-i kelâmın bu çağdaki Üstadıdır.” dedi.

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İSTANBUL - YENİ ASYA - MEHTAP Y. YÜKSELTEN
FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu’nun açılışının ikinci bölümü “Kur’ân ve Sünnet Ekseninde Yeni Dünya Düzeni İçin Medeniyet Tasavvuru” başlıklı oturumda Kelam Research’ten Dr. Aref Ali Nayed başkanlığında yapıldı. Oturumda İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’ni (İFAM) temsilen Dr. İhsan Şenocak, Suriye Arap Cumhuriyeti Müftüsü Dr. Usame er-Rifâî, Cezayir Üniversitesinden Prof. Dr. Ammar Ceydel ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan konuştu. 

Kalemi ve kelâmıyla ümmetin ön safına geçti

Bediüzzaman Said Nursi’nin kalemi ve kelamıyla ümmetin en ön safına geçtiğini ifade eden İlmî ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nden (İFAM) Dr. İhsan Şenocak, “Bediüzzaman muhkem ve müstahdem kaleler inşa etti” dedi. Her çağda Kur’ân’dan ilham alan Taftazanî, İmam-ı Rabbanî gibi müceddidler bulunduğunu dile getiren Şenocak, “Ama siz bugün onların eserleriyle bir gencin şüphesinin sualinin ancak belki yüzde yirmisinin cevabını verebilirsiniz. Bediüzzaman medreseyi ve mektebi cem etmiştir. Materyalizme, maddeciliğe en ciddi darbeyi o vurmuştur. Bu noktada o ilm-i kelâmın bu çağdaki Üstadıdır.” şeklinde konuştu. 

Serveti yoktu, mirası dünyaya yayıldı

Hayatı boyunca tarassut altında tutulan Said Nursî’nin, tek başına olmasına rağmen bugün 50’nin üzerinde ülkede okunan eserler bıraktığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan; “Said Nursî ne yapmış da arkasında servet yokken, devlet yokken insanları nasıl etkilemiş diye düşündüğümüzde insan psikolojisi olarak bu durum dünyada çok az örneği olan bir hâl. Beni etkileyen en önemli özelliklerinden biri de şahsî çıkarsızlığıdır.” dedi. 

Ahlaki değerler insanlığa sunulmalı

Suriye Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Ebu’l Hayr Şukri, sempozyumda yaptığı konuşmada, Bediüzzaman Said Nursi’nin 1911 yılında Şam’daki Emevi Camisi’nde verdiği “Şam Hutbesi”ne (Hutbe-i Şamiye) değindi. Bediüzzaman’ın Kur’an’ı Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde temel kaynak olarak gördüğünü vurgulayan Şukri, “Bu Kur’an çözümdür. Biz de inşallah Kur’an’dan besleniyor ve kaynağımızı Kur’an’dan alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Batı ile İslam dünyası arasındaki ilişkiye de değinen Şukri, maddi ürünlerin yanında ahlaki değerlerin de insanlığa sunulması gerektiğini söyledi. Şukri, “Batı bize ekipman, uçak ve otomobiller ihraç ediyorsa, biz de onlara ahlak ve değer ihraç eder, onlara İslam’ın ilkelerini taşırız inşallah.” ifadelerini kullandı. Şukri, Bediüzzaman’ın eserleri Nur Risaleleri’nin Şam, Halep ve Suriye’nin diğer şehirlerinde yeniden okunmaya başlandığını belirtti.

Kur’an’a dayalı birlik adımları atmalıyız

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ise dünyanın insani, inanç, ahlak ve fıtri krizlerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, İslam’ın insanlığa çözüm sunabileceğini söyledi.

İslam ümmetinin birlik içinde hareket etmesi ve insanlığa ortak çözümler sunması gerektiğini belirten Karadaği, “İslam ümmeti için Kur’an ve sünnete dayalı fikri birliğe doğru pratik adımlar atmalıyız.” ifadelerini kullandı. Karadaği, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak “İslami bir Birleşmiş Milletler” kurulmasını teklif etti.

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Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, ihtida, said nursi, doğru islamiyet, sempozyum, ihsan şenocak, tefsir, tefekkür, kainat kitabı, ateizm, deizm, materyalizm
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