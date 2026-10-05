"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

05 Ekim 2026, Pazartesi 10:28
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında açıkladığı enflasyon verisi ile piyasalardaki dengeleri değiştiriyor. TÜİK Eylül ayı enflasyon verisini açıkladı.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine gerileyerek uzun bir aranın ardından yüzde 30 psikolojik sınırının altına indi. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 2,07, yıllık bazda ise yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçti. Okulların açıldığı Eylül ayında eğitim harcamaları aylık yüzde 14,19'luk artışla zam şampiyonu olurken, gıda fiyatlarında aylık bazda yaşanan yüzde 0,20’lik gerileme manşet enflasyonu frenleyen en önemli unsur oldu.

Haber Merkezi

Etiketler: TÜİK, enflasyon, Eylül enflasyonu, TÜFE, Yİ-ÜFE, tüketici fiyatları, yıllık enflasyon, aylık enflasyon, eğitim harcamaları, eğitim zamları, gıda fiyatları
Okunma Sayısı: 964
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti

    TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

    AFAD'dan ön değerlendirme raporu: Adana’da 16 artçı deprem

    Mekke Anlaşması ikazı: Kime hizmet edecek? - 47 yıllık çatışma bir anda bitmez

    28 Şubat Bakü’de hortlatılıyor

    Bankaların geliri faizden

    200 liranın alım gücü küçücük kaldı

    Şok edici manzara

    Fonzedelerin parası cebimizden çıkacak

    Harman bitmiş TMO ortada yok

    AKP’li vekilden fon eleştirileri... Sosyal patlama kapıda

    Serin ve yağışlı hava devam edecek

    Ahlaki değerlerimizi yükseltmeliyiz

    “Masumiyet karinesi seçici uygulanamaz”

    AKP'li vekilden dikkat çeken fon çıkışı

    Asıl mesele dış güçler değildir

    Yolsuzluğun faturasını millete ödetmeyin

    Umre için 4 bin km pedal çevirecek

    Asrın felaketi 100, asrın soygunu 90 milyar dolar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
    Genel

    Mekke Anlaşması ikazı: Kime hizmet edecek? - 47 yıllık çatışma bir anda bitmez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AFAD'dan ön değerlendirme raporu: Adana’da 16 artçı deprem
    Genel

    İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti
    Genel

    Muayene ve egzoz ücretlerine dev zam yolda
    Genel

    Brezilya'da devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.