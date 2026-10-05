TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında açıkladığı enflasyon verisi ile piyasalardaki dengeleri değiştiriyor. TÜİK Eylül ayı enflasyon verisini açıkladı.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine gerileyerek uzun bir aranın ardından yüzde 30 psikolojik sınırının altına indi. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 2,07, yıllık bazda ise yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçti. Okulların açıldığı Eylül ayında eğitim harcamaları aylık yüzde 14,19'luk artışla zam şampiyonu olurken, gıda fiyatlarında aylık bazda yaşanan yüzde 0,20’lik gerileme manşet enflasyonu frenleyen en önemli unsur oldu. Haber Merkezi

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